Geschreven door Jarno van de Bor

3 juni 2024 11:33

Arkemheenweg tot 14 juni afgesloten wegens werkzaamheden



Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep



NIJKERK - Maandagochtend is begonnen met werkzaamheden aan de Arkemheenweg in Nijkerk. Door de werkzaamheden zijn de rijbanen tot en met vrijdag 14 juni afgesloten. Het verkeer wordt tot die tijd omgeleid via de Amersfoortseweg, Van Middachtenstraat, Ambachtsstraat en Arkemheenweg.

De Arkemheenweg wordt voorzien van nieuw asfalt in verband met de slechte staat van de rijbanen. De komende tijd zullen de werkzaamheden in drie fases worden uitgevoerd, waarvan de eerste fase maandagochtend is gestart.

Afbeelding: Gemeente Nijkerk / KWS

Fase 1

Maandag 3 juni t/m vrijdag 14 juni. Weg volledig afgesloten.

Maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni

Alleen van 20.00 tot 05.00 uur. Weg blijft buiten die tijden open voor verkeer.

Maandag 24 juni t/m vrijdag 5 juli. Vanaf 1 juli is de rotonde weer open. De tunnelbak blijft afgesloten tot het einde van de werkzaamheden.

