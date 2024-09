Geschreven door Ib Haarsma

20 september 2024 15:10

Asielzoekers meer gespreid in Nijkerk: Dit zijn de reacties op de plannen.





Nijkerkerveen- Er is meer duidelijkheid hoe de gemeente Nijkerk de opvang van asielzoekers wil gaan aanpakken. Vrijdagochtend, in alle vroegte is de actiegroep die zich verzet tegen de plannen voor grootschalige opvang van asielzoekers bijgepraat door de gemeente. Daar kregen ze te horen dat de groep van 278 asielzoekers nog steeds opgevangen gaat worden, maar niet op één plek. De reacties op het nieuwe voorstel zijn wisselend. "Er is naar ons geluisterd, maar we hebben nog steeds grote zorgen en zetten veel vraagtekens bij de komst van zoveel asielzoekers naar een kleine gemeente als Nijkerk" klink het.

Het verzet is groot en heftig als de gemeente Nijkerk in juni van dit jaar vanuit het niets aangeeft een AZC te willen bouwen in haar gemeente. Niet alleen het forse aantal, maar ook de manier waarop de gemeente dit communiceert, zet kwaad bloed. Sommige inwoners van Nijkerkerveen horen via de buren dat er op of naast hun huis een mogelijk AZC komt. De standaardbrief waarin sommige bewoners dit nieuws te horen krijgen, lijkt slecht bij een enkele inwoner op de mat te vallen. Vanaf dat moment groeit het verzet en komen meer en meer mensen in opstand tegen de plannen voor grootschalige opvang.

Een van de leden van de actiegroep is Heidi van Essen. Ook zij zat vanochtend bij het overleg tussen de gemeente Nijkerk en de actiegroep. “Er is naar ons geluisterd. Dat is echt heel fijn en is ook een erkenning van onze zorgen en bezwaren. Er wordt nu gekozen om de groep asielzoekers te verdelen binnen de gemeente. Daardoor is de optie van een grote opvang op en naast ons terrein weliswaar van de baan, maar het betekent niet dat de pijn en de zorgen weg zijn.” In de plannen van de gemeente is nu gekozen voor andere, kleinere locaties. “Dat is misschien fijn voor ons, maar nu krijgen mijn buren het probleem en kunnen zij een kleine groep asielzoekers naast hun huis verwachten.”

Vrijwel direct gaan inwoners van Nijkerkerveen in verzet tegen de plannen voor massale opvang van asielzoekers in hun omgeving. Foto: VRMG.

Ontwrichtend

De actiegroep heeft afgesproken om met de gemeente in gesprek te blijven over de opvang van asielzoekers. “We zijn het erover eens dat we meer bereiken door met elkaar in gesprek te blijven. Dat geldt ook voor de leden van onze actiegroep.” En hoewel het nieuws vers is en de nieuwste plannen nog niet volledig bekend zijn, schat Van Essen in dat veel inwoners grote bezwaren zullen houden. “We blijven vraagtekens zetten bij het grote aantal. Bijna 300 mensen met oorlogstrauma’s opvangen in een kleine gemeente; dat is vragen om problemen.”