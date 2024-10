Geschreven door Ib Haarsma

11 oktober 2024 10:06

Asielzoekers Nijkerk sleutel tot nieuwe starterswoningen?



Foto: VRMG. De gemeenteraad van Nijkerk is afgeladen vol. Veel inwoners maken gebruik van de inspraakavond over de opvang van asielzoekers.

NIJKERK- "Waarom krijgen zij, als ze hier komen alles maar gratis, terwijl onze Veense jongeren geen enkele kans maken op een nieuwe woning?" Naast de onveiligheid is de extra druk op de woningen een veel gehoord bezwaar van inwoners in de gemeente Nijkerk. Maar opmerkelijk genoeg zou de komst van de asielzoekers wel eens positief kunnen uitpakken voor mensen die al jaren wachten op een woning in Nijkerk en omgeving.

Het nieuws over de komst van asielzoekers sloeg dit voorjaar in als een bom. De gemeente Nijkerk kondigde via huis-aan-huis brieven aan dat er drie mogelijke locaties worden onderzocht om er honderden asielzoekers op te vangen. Onder grote druk van de provincie Gelderland en het Rijk wordt een dringend beroep gedaan op gemeenten om de nood rondom de asielopvang te verlichten.

Protesten

Nijkerk pakt de verantwoordelijkheid op en laat dat de bewoners weten. Protesten volgen, en actiegroepen roepen op om massaal in verzet te komen tegen de plannen om vluchtelingen op te vangen. De gemeente krijgt het zwaar te verduren. Er is volgens de actievoerder niet geluisterd naar de eigen inwoners, de groep asielzoekers is te groot, de communicatie is slecht en veel bewoners voelen er niets voor om nog meer mensen in hun eigen buurt te ontvangen.

De gemeente trekt het boetekleed aan en geeft toe dat ze het op bepaalde punten beter had moeten aanpakken. Gerard Renkema, de scheidend burgemeester van Nijkerk, die eerder een misser maakte bij de totstandkoming van opvangplekken voor asielzoekers in Hoevelaken, belooft opnieuw beterschap. De raad gaat in gesprek met bewoners en biedt de mogelijkheid tot inspraak. Uiteindelijk wordt er door de gemeente gekozen voor meer spreiding van de vluchtelingen. Daarnaast wordt een plan bedacht om dit lastige dossier aan te grijpen om de woningbouw aan te jagen.



Woningen voor starters

“Wat als we de gebouwen die gebouwd gaan worden om asielzoekers op te vangen zo inrichten dat ze uiteindelijk kunnen dienen als starterswoningen voor jongeren?”, moet iemand op het gemeentehuis hebben voorgesteld. Het lijkt een gouden vondst. Het mes lijkt aan twee kanten te snijden, en dat biedt niet alleen perspectief voor de politieke partijen in Nijkerk, die allemaal vinden dat ze vluchtelingen moeten helpen, maar ook de inwoners van de gemeente. Het is een aantrekkelijke gedachte dat hun kinderen of kleinkinderen eindelijk een geschikte woning kunnen vinden in de eigen omgeving.

Toch is het niet alleen halleluja voor de inwoners. Op de drukbezochte inspraakavond klinkt naast optimistische geluiden ook een groot wantrouwen. “Hoe lang blijven de asielzoekers? En wat als ze een verblijfsvergunning krijgen? Blijven ze dan alsnog in de woningen?” Het vertrouwen in de politiek is geschaad in de afgelopen periode. En of de lokale politiek het nu leuk vindt of niet: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is aan de lokale bestuurders om niet alleen te bouwen voor opvanglocaties, maar vooral ook aan een gezonde relatie met de inwoners. Of zoals een van de insprekers het verwoordde: "Zeg wat je doet en doe wat je zegt."

Heidi van Essen van Actiegroep tegen AZC Nijkerkerveen is voorzichtig positief over de plannen van de gemeente.