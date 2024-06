Geschreven door Jarno van de Bor

10 juni 2024 13:16

Automobilist belandt in diepe sloot langs de A1 bij Voorthuizen



De auto kwam in een diepe sloot terecht. Foto: Persbureau Heitink



VOORTHUIZEN - Op de A1 bij Voorthuizen is maandagochtend rond 8.30 uur een auto van de weg geraakt en in een diepe sloot beland. De brandweer moest ter plaatse komen om de bestuurder te bevrijden. De oorzaak van het ongeluk is tot dusverre niet bekend.

Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen voor het ongeval. De helikopter was uiteindelijk niet nodig. Door het ongeval werden de opritten van de snelweg bij Barneveld afgesloten en ontstonden er lange files in de richting van Apeldoorn. Het is nog onduidelijk hoe lang dit zal duren.