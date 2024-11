Geschreven door Jarno van de Bor

21 november 2024 15:39

Bakkerij Van Looijengoed failliet verklaard



De productiefaciliteit aan De Zagerij in Nijkerk. Foto: Google Maps



NIJKERK - Bakkerij Van Looijengoed B.V. is door de rechtbank in Gelderland failliet verklaard. Het faillissement is uitgesproken op donderdag 21 november 2024. Van Looijengoed heeft naast de productiefaciliteit aan De Zagerij in Nijkerk ook vestigingen in Putten, Ermelo, Harderwijk en Leusden.

Wat het faillissement precies betekent voor de bakkerij, haar medewerkers en klanten, is op dit moment nog onduidelijk. Het is aan de curator om de financiële situatie van het bedrijf in kaart te brengen. Lokale impact

Begin augustus sloot in Nijkerk al een vestiging van Van Looijengoed aan de Torenstraat vanwege 'economische redenen'. In de komende tijd zal meer duidelijk worden over de gevolgen van het faillissement.