Ballonfiësta viert 40-jarig jubileum: 'Ballonvaart was mooier dan de geboorte van mijn dochter'





BARNEVELD - "We hebben het weer mee, dus de ballonnen kunnen varen vanavond. Het publiek stroomt toe, dus we zijn eigenlijk al een beetje tevreden over deze avond." Jack de Jong, voorzitter van de Ballonfiësta, is er klaar voor en heeft er zin in. Dit jaar viert het Barneveldse evenement haar 40ste verjaardag en dat is reden voor een extra groot feest. Van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 augustus stijgen de ballonnen op vanaf de Koeweide.

"We laten dit jaar 40 ballonnen opstijgen", vertelt De Jong. "Daar zitten hele speciale ballonnen bij. Maar we gaan vooral voor iedereen weer een mooi festijn maken." Er zijn ballonnen in de vorm van dieren, stripfiguren, een frisdrankfles van een bekend softdrinkmerk en een grote slagroomtaart, de Ballonfiësta is immers jarig. "Maar mijn persoonlijke favoriet is een heel groot dienblad met bierglazen erop", aldus de voorzitter.

Avondvullend programma

Woensdagavond kwamen duizenden bezoekers af op de openingsavond van de jubileumeditie. Door de jaren heen is het evenement uitgegroeid tot een avondvullend programma, legt de Jong uit. "Zodra alle ballonnen vertrokken zijn komt er een tussenprogramma. Eerst komt er een act van een toneelgroep. Daarna volgt een speciale lasershow voor ons 40-jarig bestaan. Tot slot komen een aantal ballonnen terug voor de Nightglow. Daarin worden een aantal ballonnen op het ritme van de muziek 'in flight' gebracht. Een spectaculair gezicht."

Ook mede-oprichter Ben Bläss geniet weer met volle teugen van het jaarlijkse evenement. Samen met ballonvaarder Hans Zoet stond hij aan de wieg van de Ballonfiësta. In eerste instantie zou het een eenmalige activiteit zijn. In 1982 was het precies 500 jaar geleden dat de legendarische Barnevelder Jan van Schaffelaar naar beneden sprong van de kerktoren. "Van Schaffelaar sprong naar beneden, dus het leek ons wel een leuk idee om hem weer omhoog te laten gaan."

De eerste editie was zo'n succes dat hij vanuit meerdere kanten smeekbedes ontving om het feestje in 1983 over te doen. Sindsdien werd het een terugkerend evenement. Nog altijd is Bläss betrokken bij de Ballonfiësta. Gewapend met zijn fotocamera stapt hij energiek over het terrein om de mooiste plaatjes te schieten en praatjes te maken. De ballonfanaat maakte zelf meer dan 750 vaarten en wordt door ballonfestivals over de hele wereld uitgenodigd als fotograaf. Hij heeft een gigantisch netwerk en daardoor weet hij de meest bijzondere ballonnen naar Barneveld te krijgen.

"Iedere special shape en iedere ballon heeft zijn eigen geschiedenis en een speciaal verhaal", daarom wil Bläss ook geen favoriete ballon aanwijzen. Daarvoor is hij teveel een liefhebber. "Ik vind ze eigenlijk allemaal indrukwekkend en ik vind het leuk dat ze op de uitnodiging in gaan en weer een fantastische show geven."

Goede doelen

Vol trots vertelt Bläss dat de Ballonfiësta ook een bijdrage levert aan de maatschappij. De winst van het evenement wordt namelijk ieder jaar verdeeld over goede doelen. "Tot nu toe is er in de laatste jaren meer dan 400.000 euro vanuit de Ballonfiësta naar goede doelen gegaan en dan is dit jaar nog niet meegeteld." De opbrengst en de doelen van editie 2024 worden in het tweede kwartaal van 2025 bekend gemaakt.

'Mooier dan de geboorte van mijn eerste dochter'

Bläss hoopt vooral dat ook dit jaar weer een hoop mensen besmet raken met het ballonvirus. Daarvan kent de Barnevelder genoeg voorbeelden. "Zo was er een aantal jaar geleden een 92-jarige vrouw die graag meewilde in een luchtballon. Ze zat in een rolstoel, dus ze moest in een speciale ballon voor mindervaliden. Na haar vlucht kwam ze in haar rolstoel naar me toe en zei: 'Ben, dit is het mooiste wat me ooit is overkomen. Het was nog veel mooier dan de geboorte van mijn eerste dochter.' Dat is wat ballonvaren met mensen doet."

