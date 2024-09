Geschreven door Jarno van de Bor

12 september 2024 14:32

Barneveld blijft aandacht vragen voor aanpak wolf: 'We moeten grenzen stellen'





BARNEVELD - Als het aan Barneveld ligt wordt de wolf harder aangepakt. De gemeente laat weten aandacht te blijven vragen bij de betrokken overheden. Eerder dit jaar diende Barneveld samen met andere Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland een petitie in bij de Tweede Kamer.

In die petitie roepen de gemeenten en provincie op om bij de Europese Unie te pleiten voor verlaging van de beschermde status van de wolf. Daarnaast vragen zij de Kamer om samen met buurlanden te pleiten voor een maximaal aantal wolven en vragen ze om een helder beleid met perspectief. Tot slot willen ze goede voorlichting voor inwoners met daarbij een landelijk informatiepunt over de wolf.

'Grenzen stellen'

Burgemeester Van der Tak: "Preventie en beheer zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beide zijn nodig om grenzen te stellen aan de wolf. We blijven als gemeente hiervoor aandacht vragen bij de betrokken overheden." Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over de meest recente ontwikkelingen over de wolf in Barneveld.