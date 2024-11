Geschreven door Sophie van der Velden

15 november 2024 15:35

Barneveld, Ermelo en Apeldoorn willen Defensie samen centraliseren: vooral versterken wat er al is





BARNEVELD | ERMELO - De gemeenten Ermelo, Barneveld en Apeldoorn zoeken samen naar mogelijkheden voor centralisering van Defensie. Hierbij kijken de gemeenten ook naar de concentratie van eenheden en de kazerneruimte die deze centralisering vraagt.

Op 12 november bracht Defensie een brief naar buiten over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. In deze brief staat dat Defensie het aantal mogelijke locaties voor uitbreiding van defensieactiviteiten heeft verkleind.

Verbonden met Defensie

Apeldoorn, Ermelo en Barneveld zijn alle drie van oudsher verbonden met Defensie. De gemeenten hebben kazernes in de gemeente. Volgens de gemeenten kunnen zij een sterk defensiecluster vormen en zo een bijdrage leveren aan de opgave om defensie te versterken. Het terrein en de defensieactiviteiten zijn al aanwezig.

De gemeenten benadrukken in een persbericht dat een nieuwe kazerne in het agrarisch en landelijk gebied in deze plannen definitief van de baan is. Defensie is daarom aan het onderzoeken of intensivering van de bestaande kazernes mogelijk is. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor inpassing, zoals bereikbaarheid.

Versterken wat er al is

Ook laten de gemeenten weten vooral te willen versterken wat er al is, zoals de locaties en lokale kennis. Tegenover nieuwe ruimtevragers, zoals ondersteunende eenheden, jachtvliegtuigen, cargodrones, laagvlieggebieden en landingsplaatsen voor helikopters, staan de gemeenten terughoudend.

Op dit moment zijn de gemeenten in gesprek met Defensie en worden er onderzoeken uitgevoerd. "We zijn blij om te zien dat de mogelijkheden voor intensivering op bestaande plekken onderzocht wordt", laat Hans van Daalen, burgemeester van Ermelo, weten. "Door samen op te trekken op de Veluwe versterken we elkaar.

Constructief in gesprek

"Wij zijn gezamenlijk constructief in gesprek met Defensie. In onze gesprekken hebben wij aangegeven dat ons landelijk/agrarisch gebied zich niet leent voor een nieuwe grootschalige kazerne en dat intensivering van bestaande kazernes voor ons een serieus alternatief is. Goed om te vernemen dat een nieuwe grootschalige kazerne in ons buitengebied definitief geen optie meer is en dat enkel intensivering van bestaande locaties nu verder wordt verkend.”

Wethouder Nick Derks van gemeente Apeldoorn benadrukt het belang van de gezamenlijke aanpak. "Uitbreiding van defensieactiviteiten in deze Defensie-driehoek biedt mogelijkheid tot clustering met de al bestaande krijgsmachtsdelen in onze omgeving, zoals de Koninklijke Marechaussee, het Operationeel Ondersteuningscommando Land en de aanstaande komst van het Korps Mariniers in 2031.”