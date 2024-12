Geschreven door Jarno van de Bor

13 december 2024 15:00

Barneveld maakt actief werk van veiligheid: 46 bestuurlijke maatregelen in 2024





BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft het veiligheidsbeeld voor 2024 gepresenteerd. Dit overzicht laat zien hoe de veiligheid zich ontwikkelt en welke acties nodig zijn. Op basis van deze informatie zijn 46 maatregelen opgenomen in het uitvoeringsplan voor 2025. De gemeente richt zich op vier prioriteiten: ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid, en middelengebruik.

Burgemeester Van der Tak benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak. “Met het veiligheidsbeeld hebben we inzicht in hoe de veiligheid zich in onze gemeente ontwikkelt en kunnen we proactief onze acties voor het komende jaar bepalen. Acties die we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en veiligheidspartners uitvoeren om veilig wonen en werken in Barneveld mogelijk te maken. Want elke diefstal, fraude, uitbuiting of andere illegale of criminele activiteit kent unieke slachtoffers. En elk slachtoffer is er één te veel."

Ondermijnende criminaliteit en schaamte

In de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit, zoals zorgfraude en illegale activiteiten, heeft Barneveld dit jaar meldpunten geopend en kennis vergroot. Een overzichtskaart toont de risicogebieden zodat acties gericht ingezet kunnen worden. In 2025 zal de gemeente zich extra inzetten tegen malafide zorgaanbieders en de leefomstandigheden van arbeidsmigranten verbeteren.

Hoewel het aantal aangiftes van criminaliteit daalt, neemt digitale criminaliteit toe. Barneveld vermoedt dat slachtoffers vaak geen melding maken, bijvoorbeeld uit schaamte. Dit jaar worden samenwerkingen met maatschappelijke organisaties uitgebreid om inwoners beter te informeren over digitale risico’s. Het doel is om de bewustwording te vergroten en mensen te helpen bij digitaal vaardig worden.

Zorg en veiligheid

De gemeente ziet een toename van overlastmeldingen in de openbare ruimte. Het ontbreekt soms aan passende zorg of huisvesting, wat zorgt voor uitdagingen bij hulpverleners. Barneveld onderzoekt de mogelijkheid om de pilot ‘Rapid Responder’ in te zetten. Dit project, een samenwerking tussen politie, GGZ en ambulancepersoneel, biedt snelle hulp aan mensen in nood. Daarnaast wil de gemeente beter begrijpen hoe een aantal inwoners zich wil losmaken van de overheid. Hiervoor wordt in 2025 een quickscan uitgevoerd.

Het aantal weggebruikers onder invloed van drugs en alcohol daalt. In 2025 wil Barneveld vaker dynamische controles uitvoeren bij evenementen en in het buitengebied. Alcoholgebruik onder jongeren blijft echter een punt van zorg. Veel ouders kijken daar volgens de gemeente te makkelijk naar, terwijl drugsgebruik vaker wordt afgekeurd. Volgend jaar komt er meer aandacht voor bewustwording rondom drugsgebruik. Daarnaast worden controles op de naleving van de Alcoholwet voortgezet, met extra focus op evenementen.

Voorbereid op crises

Naast de geplande maatregelen is de gemeente alert op actuele ontwikkelingen, zoals internationale spanningen, cyberdreigingen en uitval van nutsvoorzieningen. Om inwoners te helpen zich hierop voor te bereiden, organiseert Barneveld een veiligheidsdag en sluit het aan bij de landelijke ‘Denk Vooruit’-campagne.

Met de voorgestelde maatregelen hoopt de gemeente de veiligheid in Barneveld verder te verbeteren en in te spelen op veranderende omstandigheden.