Geschreven door Eljakim Doorneweerd

25 oktober 2024 17:00

Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel zetten zich in tegen productie en handel van drugs





BARNEVELD | NIJKERK - De burgemeesters van Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk hebben hun handtekening gezet onder een vernieuwd, gezamenlijk Damoclesbeleid. Hiermee willen ze de aanpak van drugscriminaliteit versterken en de openbare orde en veiligheid in hun gemeenten waarborgen. Het beleid is afgestemd op de laatste landelijke ontwikkelingen en voorziet in maatregelen tegen de productie en handel van drugs.

Het geactualiseerde beleid beschrijft hoe de burgemeesters omgaan met de aanpak van drugscriminaliteit gericht op het herstel van de openbare orde en veiligheid. Dit beleid speelt in op de meest recente landelijke ontwikkelingen. Ook voldoet het aan nieuwe wet- en regelgeving. Op dit moment hebben de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk het meest actuele Damoclesbeleid in de regio Gelderland-Midden.

Damocles: actie tegen drugsproductie en -handel

De burgemeester is op basis van de wet Damocles bevoegd om een maatregel te treffen, denk aan een sluiting als er in een pand drugs wordt aangetroffen of als er voorbereidingen worden getroffen voor de teelt of productie van drugs. Sinds 1 januari dit jaar kan de burgemeester ook optreden bij het aantreffen van een hoeveelheid lachgas en kan de burgemeester op basis van het meest actuele Damoclesbeleid een dwangsom opleggen aan straatdealers of een maatregel opleggen.

Hoogste prioriteit en gezamenlijk beleid

Binnen de driehoek Barneveld-Scherpenzeel-Nijkerk heeft ondermijning, waaronder de aanpak van drugscriminaliteit, hoge prioriteit. Het gaat daarbij niet alleen om woningen, maar ook om panden op industrieterreinen of in het buitengebied. Naast het strafrecht hebben de burgemeesters ook een aantal andere instrumenten tot hun beschikking. De burgemeesters vinden het belangrijk om binnen de drie gemeenten hetzelfde beleid te voeren. Daarmee volgen de burgemeesters éénzelfde lijn, die helder is voor de inwoners. Dat voorkomt ook een verschuiving van problematiek binnen deze gemeenten.

Toenemend drugsgebruik, productie en handel baart zorgen

Burgemeester Jacco van der Tak: “Drugs hebben een ontwrichtende werking in onze samenleving; voor mensenlevens, voor gemeenschappen. En achter het gebruik van drugs gaat een crimineel circuit schuil. Een keiharde criminele wereld van drugsproductie en drugshandel. Daar moeten we paal en perk aan stellen. Door eenduidig beleid van meerdere gemeenten verminderen we ook verschuiving van de problematiek over onze gemeentegrenzen."

Bron: gemeente Barneveld