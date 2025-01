Geschreven door Jarno van de Bor

23 januari 2025 11:59

Barneveld onderzoekt mogelijkheden GFT+E afvalscheiding voor appartementencomplexen





BARNEVELD - In de gemeente Barneveld is op woensdag 22 januari een proef gestart om Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT+E) apart in te zamelen bij appartementencomplexen. De proef, die loopt tot 30 juni, wordt uitgevoerd bij vier appartementencomplexen in Zwartebroek, Voorthuizen en Barneveld. Het doel is om te onderzoeken hoe bewoners van appartementen hun GFT+E-afval apart kunnen scheiden, iets wat nu nog niet mogelijk is.

Wethouder Mijntje Pluimers ziet afvalscheiding als een belangrijke stap richting een circulaire gemeente. “Bewoners van appartementen kunnen hun GFT-afval nog niet scheiden. Daar willen we graag verandering in aanbrengen, omdat nu waardevolle grondstoffen verloren gaan. Met deze pilot onderzoeken we of en hoe deze manier van afval scheiden de bewoners bevalt en of het een oplossing is voor andere appartementen in Barneveld.”

Hoe werkt de proef?

De eerste twee appartementencomplexen in Zwartebroek en Voorthuizen beschikken nu over nieuwe afvalbakken voor GFT+E. Eind maart worden ook twee complexen in Barneveld aan de proef toegevoegd.

Er zijn twee soorten afvalbakken geplaatst. Bij twee complexen staan gekoelde GFT+E-bakken in de berging. De koeling voorkomt overlast en maakt het mogelijk om de bakken binnen te plaatsen. Bij twee andere complexen staan GFT+E-bakken buiten, naast de reguliere verzamelcontainers. De bakken zijn afgesloten en kunnen alleen worden geopend met een milieupas. Bewoners kunnen hier etensresten, bloemen en klein tuinafval kwijt.

Wat gebeurt er na de proef?

De proef loopt tot 30 juni. De gemeente verzamelt gedurende deze periode ervaringen van bewoners en bekijkt hoeveel GFT+E-afval wordt ingezameld. Op basis hiervan besluit de gemeente of de inzameling van GFT+E-afval bij appartementencomplexen in de hele gemeente kan worden ingevoerd.