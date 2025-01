Geschreven door Jarno van de Bor

9 januari 2025 16:31

Barneveld presenteert visie op cultuur in de gemeente: 'We willen iedereen bereiken'



In 2024 werd een street art kunstwerk onthuld in het centrum. Foto: VRMG

BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft een brede visie op cultuur opgesteld. Dit document moet dienen als basis voor toekomstig cultuurbeleid en richt zich op het versterken van de rol van cultuur in de samenleving. De visie, opgesteld in samenwerking met inwoners, cultuurmakers en maatschappelijke partners, wordt op 22 januari besproken in de raadscommissie Samenleving en op 5 februari voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente wil met deze visie zorgen voor samenhang in het cultuurbeleid en een duidelijk afwegingskader bieden voor vragen uit de samenleving en de cultuursector. Daarnaast moet het helpen bij het maken van keuzes op gebieden zoals erfgoed en andere wettelijke taken.

Vier ambities

Volgens wethouder Mijntje Pluimers-Foeken is de visie bedoeld om iedereen in de gemeente te bereiken. "Als cultuurwethouder ben ik trots dat deze visie tot stand is gekomen door intensief samen te werken met inwoners en cultuurpartners. Het is dan ook een cultuurvisie van en voor iedereen,” aldus de wethouder.

De gemeente heeft vier ambities geformuleerd om het cultuurbeleid vorm te geven:

Cultuur is van iedereen: Het moet toegankelijk zijn voor alle inwoners.

Cultuur draagt bij aan de samenleving: Het bevordert welzijn, persoonlijke groei en gemeenschapszin.

Cultuur is overal: Het moet zichtbaar zijn en verbinding met de omgeving creëren.

Sterke culturele basis: Het ondersteunen van cultuurorganisaties en samenwerking is essentieel.

Samenwerking met inwoners

De cultuurvisie is tot stand gekomen door gesprekken met inwoners en cultuurpartners in 2023 en 2024. Onder andere inspraakavonden en onderzoek naar de huidige staat van cultuur in de gemeente hebben input geleverd. De visie houdt rekening met de groei van de gemeente en richt zich op het versterken van het cultureel aanbod.

Het doel is om met de visie een levendige en inclusieve cultuursector te ontwikkelen. De gemeente schenkt daarbij speciale prioriteit aan jongeren en erfgoed. Meer informatie over de visie en de bespreking ervan is te vinden op de website van de gemeente Barneveld.