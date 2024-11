Geschreven door Jarno van de Bor

25 november 2024 14:57

Barneveld sluit aan bij campagne tegen opgevoerde fatbikes en andere elektrische fietsen





BARNEVELD - De gemeente Barneveld doet vanaf 25 november mee aan de landelijke campagne 't kan hard gaan'. Deze campagne, opgezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarschuwt jongeren en hun ouders voor de risico's van opgevoerde elektrische fietsen. Naast bewustwording richt de campagne zich op extra handhaving door de politie.

Volgens wethouder Pluimers zijn vooral fatbikes, stoere elektrische fietsen, populair onder jongeren. "Het is niet erg dat jongeren hiermee rijden, maar we zien sommigen met hoge snelheden door het verkeer racen. Dat is levensgevaarlijk en kan leiden tot ernstige ongelukken of hoge boetes."

Gekeurd door de RDW

Een opgevoerde elektrische fiets, bijvoorbeeld met een motorvermogen boven de 250 watt of een snelheid van meer dan 25 kilometer per uur met trapondersteuning, valt onder de regels voor bromfietsen of speedpedelecs. Dit betekent dat de fiets gekeurd moet zijn door de RDW, een helm verplicht is, en de bestuurder minimaal 16 jaar oud moet zijn en een rijbewijs nodig heeft.

Wie een opgevoerde fiets als gewone fiets gebruikt, riskeert een boete van 310 euro. Bij herhaling kan de fiets in beslag worden genomen. Jongeren vanaf 12 jaar krijgen in dat geval ook een strafblad.

Aansprakelijkheid en kosten

Een ongeval met een opgevoerde fiets kan grote financiële gevolgen hebben. De fiets is namelijk niet verzekerd. Schade of medische kosten kunnen daarom oplopen tot duizenden euro's. Ook kunnen ouders aansprakelijk worden gesteld als hun kind jonger dan 14 jaar betrokken is bij een ongeluk.

Jongeren van 14 en 15 jaar zijn zelf verantwoordelijk, maar ouders kunnen aansprakelijk zijn als zij onvoldoende toezicht hebben gehouden. Vanaf 16 jaar is de jongere volledig aansprakelijk.

Nieuwe wetgeving in de maak

Naast de campagne werkt het ministerie aan strengere regels tegen het opvoeren van elektrische fietsen. Het wil hard- en software verbieden die snelheidscontroles onmogelijk maken of beïnvloeden.

Met de campagne hoopt Barneveld jongeren bewuster te maken van de risico's en ouders aan te moedigen hierover in gesprek te gaan. "Is het opvoeren van een fiets al deze risico's waard?" vraagt wethouder Pluimers zich af.