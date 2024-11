Geschreven door Jarno van de Bor

7 november 2024 14:19

Barneveld start met bouwen van 51 sociale huurwoningen



Foto: Woningstichting Barneveld



BARNEVELD - In de nieuwbouwwijk Bloemendal in Barneveld is het startsein gegeven voor de bouw van 51 sociale huurappartementen. De woningen worden gebouwd aan de A.J. van der Wielstraat en zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens met een bescheiden inkomen. Het is het eerste project met sociale huurwoningen in deze wijk, die in de toekomst verder uitgebreid wordt.

De officiële aftrap voor de bouw werd op 6 november gegeven door wethouder Bennie Wijnne van de gemeente Barneveld, samen met directeur Cor Verwoert van bouwbedrijf Van Wijnen Harderwijk en vastgoedmanager Mischa van Sighem van Woningstichting Barneveld. Het drietal onthulde het bouwbord en benadrukte het belang van meer betaalbare woningen in de regio. Betaalbare woningen

Vanwege de woningnood is de vraag naar sociale huurwoningen in Barneveld groot. De wachttijden zijn lang, wat het moeilijk maakt voor mensen met een lager inkomen om een betaalbare woning te vinden. Woningstichting Barneveld werkt daarom samen met gemeente Barneveld en andere partners aan hun doel om jaarlijks bij te dragen aan de bouw van 700 sociale huurwoningen in de regio Foodvalley. Tot 2040 willen woningcorporaties uit deze regio 12.000 nieuwe huurwoningen realiseren. Het startsein wordt gegeven met een druk op de knop. Foto: Woningstichting Barneveld Het ontwerp van de nieuwe appartementen is gericht op duurzaamheid, onder meer door een sedumdak dat zichtbaar groen is. Daarnaast zijn er plannen om meer woonprojecten op te zetten, waaronder in omliggende dorpen als Kootwijkerbroek, Voorthuizen, Garderen en Terschuur. Woningstichting Barneveld hoopt zo het woningaanbod in de regio uit te breiden. Oplevering

Over ruim een jaar verwacht Woningstichting Barneveld de eerste bewoners van het nieuwbouwproject in Bloemendal te verwelkomen.