Geschreven door Sophie van der Velden

12 juli 2024 12:20

Barneveld werkt komende jaren aan sterker elektriciteitsnet





BARNEVELD - In Barneveld wordt door de gemeente en netbeheerder Liander gewerkt aan de versterking van het elektriciteitsnet. Liander zal nieuwe elektriciteitshuisjes plaatsen en elektriciteitskabels verzwaren. Op woensdag 10 juli ondertekenden de twee partijen een nadere overeenkomst met afspraken over onder andere de samenwerking, veiligheid en de planning.

De laatste tijd krijgen steeds meer mensen te maken met de grenzen van het elektriciteitsnet. Steeds meer mensen koken elektrisch, maken gebruik van een warmtepomp of rijden in een elektrische auto. Hierdoor ontstaat er netcongestie. Dat betekent letterlijk file op het net. Hierdoor krijgen niet alleen bedrijven, maar ook huishoudens te maken met langere wachttijden of het niet kunnen terugleveren van hun opgewekte energie. Op de Noord-Veluwe zijn de gevolgen hiervan al goed zichtbaar. Zo moeten inwoners soms lange tijd wachten op de energieaansluiting voor een nieuwbouwhuis.

Netverzwaring Barneveld

Om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst is het in gemeente Barneveld nodig om het elektriciteitsnet te verzwaren. Liander en de gemeente slaan de handen ineen om aan de toenemende vraag aan energie te voldoen, zodat meer en langere stroomstoringen voorkomen worden. Praktisch betekent de verzwaring dat Liander de komende jaren nieuwe elektriciteitshuisjes zal plaatsen in de gemeente. Een elektriciteitshuisje zet middenspanning om naar laagspanning, die vervolgens naar de huizen wordt getransporteerd.

Overlast

Voor de werkzaamheden rondom de verzwaring zullen de komende jaren verschillende straten open moeten. Om de overlast te beperken wordt het werk in verschillende fases uitgevoerd. Omwonenden ontvangen voordat de werkzaamheden beginnen een brief met aanvullende informatie van Liander. Op enkele plaatsen zijn al voorbereidende werkzaamheden begonnen.