Geschreven door Madelon Spierenburg | GLD

11 december 2024 15:12

Barnevelder verdacht van duizenden DDoS-aanvallen





BARNEVELD - Een 26-jarige man uit Barneveld wordt verdacht van het uitvoeren van duizenden DDoS-aanvallen. De politie kwam hem en drie andere mannen op het spoor tijdens Operation PowerOFF, een internationale actie tegen DDoS-aanvallen van de Nederlandse politie in samenwerking met onder andere Interpol.

Operation PowerOFF focust zich op beheerders, gebruikers en websites (booters) die betrokken zijn bij DDoS-aanvallen." Het is een krachtig signaal richting cybercriminelen”, stelt cyberspecialist Iris Koster van de politie Midden-Nederland.

“Criminelen die geld verdienen aan het platleggen van ict van anderen zijn gewoon strafbaar en dat gaan ze merken. De politie treedt hard op tegen cybercrime, in welke vorm dan ook. In Nederland worden nu meerdere verdachten vervolgd en halen we gebruikers uit de anonimiteit. De politie is ook op het web aanwezig.”

Zo is na onderzoek van data achter de booter-websites de identiteit van tweehonderd verdachten achterhaald. Vier van hen worden al vervolgd, onder wie de eerder genoemde 26-jarige man uit Barneveld. Hij wordt verdacht van het uitvoeren van 4169 DDoS-aanvallen. De politie verhoort de andere drie verdachten, mannen tussen de 22 en 26 jaar.

Daderpreventie

Naast strafrechtelijke vervolging wil de politie ook inzetten op daderpreventie. "Daarmee willen we voorkomen dat betrokkenen uitgroeien tot criminelen. Ruim tweehonderd gebruikers halen we deze week uit de anonimiteit door ze te confronteren met het feit dat ze bij de politie in beeld zijn”, vertelt Koster.

"Komende weken kunnen zeker tien gebruikers de politie aan de deur verwachten. Daarnaast krijgen honderden geïdentificeerde Nederlandse gebruikers een brief of e-mail van de politie om ze te waarschuwen."

Wat is een DDoS-aanval?

Een Distributed Denial of Service, afgekort DDoS is een poging van cybercriminelen om websites onbereikbaar te maken voor gebruikers. Dit doen ze door ontzettend veel verzoeken naar de sites te versturen, vergelijkbaar met een enorme file, maar dan digitaal. Hierdoor wordt een website zogenaamd zo massaal bezocht, dat deze ontzettend traag wordt of zelfs kan crashen.

Niet alleen websites zijn het doelwit van deze aanvallen. Ook firewalls, routers of DNS-servers kunnen getroffen worden. De slachtoffers van een DDOS-aanval lopen uiteen, van webshops en scholen tot banken en complete overheden.

Verschillende motieven

De redenen voor een DDoS-aanval lopen eveneens uiteen, er zijn verschillende soorten daders en motieven. De politie noemt bijvoorbeeld jongeren die een gameplatform willen platleggen, hackers die het voor de lol doen, activisten die een gedachtegoed willen uitdragen en criminelen die geld willen verdienen. Wat de reden ook is, iedere DDoS-aanval is strafbaar.

De politie verwacht nog meer verdachten in beeld te kunnen krijgen en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.