Geschreven door Jarno van de Bor

14 januari 2025 13:26

Barnevelders met laag inkomen mogen oud witgoed gratis omruilen voor zuiniger exemplaar





BARNEVELD - De gemeente Barneveld lanceert vanaf januari 2025 een witgoedactie om huishoudens te helpen hun energierekening te verlagen. De actie is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm.

Deelnemers kunnen witgoed dat ouder is dan zeven jaar gratis omruilen voor een nieuw, energiezuinig apparaat. Dit kan gaan om apparaten zoals wasmachines, koelkasten, vriezers, koelvriescombinaties, drogers of afwasmachines. De omruil vindt plaats bij een lokale witgoedleverancier. De oude apparaten worden opgehaald en uit elkaar gehaald, zodat de materialen gerecycled kunnen worden.

Duurzamer Barneveld

Wethouder Jolanda de Heer benadrukt het belang van de actie: “Met deze actie helpen we huishoudens die moeite hebben met het betalen van hun energierekening niet alleen bij het verlagen van hun energierekening, maar dragen we ook bij aan een duurzamer Barneveld. Goed voor het milieu, goed voor onze inwoners.”

De actie is specifiek gericht op huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Deze groep ontvangt vanaf januari 2025 een brief van de gemeente met verdere instructies.

Besparen op energiekosten

Door energiezuinige apparaten te gebruiken, kunnen huishoudens flink besparen op hun energiekosten. De gemeente zet hiermee niet alleen in op lagere kosten voor inwoners, maar draagt ook bij aan duurzaamheid. Het hergebruik van materialen uit oude apparaten sluit aan bij de ambitie om Barneveld toekomstbestendig en milieuvriendelijk te maken.

De exacte details en voorwaarden staan vermeld in de brief die deelnemers ontvangen of op de website van de gemeente.