Geschreven door Eljakim Doorneweerd

11 oktober 2024 11:30

Barnevelders overwegend positief over Wmo-voorzieningen





BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met adviesbureau BMC, laat zien dat inwoners overwegend positief zijn over de toegankelijkheid, kwaliteit en het effect van de Wmo-voorzieningen. Dat laat de gemeente Barneveld weten.

Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de inwoners snel wordt geholpen met hun hulpvraag. Daarnaast weet 75% waar zij terecht kunnen voor de juiste ondersteuning. 90% van de inwoners geeft aan zich serieus genomen te voelen door de gespreksvoerders van de gemeente.

Huishoudelijke ondersteuning

In 2023 kon 78% van de inwoners direct terecht bij de eerste aanbieder voor huishoudelijke ondersteuning. Van de inwoners die gebruikmaken van begeleiding, zoals wooncoaching of dagopvang, is 90% tevreden over de kwaliteit. Bovendien merkt 75% dat zij door deze ondersteuning beter functioneren in het dagelijks leven.

Conclusie gemeente

Barneveld reageert op het onderzoek: "De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek 2023 laten zien dat inwoners van de gemeente Barneveld overwegend tevreden zijn met de Wmo-voorzieningen." Wethouder Jolanda de Heer is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek: “Het is goed om te zien dat onze inwoners de weg weten te vinden naar de ondersteuning die zij nodig hebben en zich gehoord voelen. Deze positieve resultaten bevestigen dat we op de goede weg zijn, maar er blijft altijd ruimte voor verbetering. We blijven ons inzetten om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning verder te versterken, zodat iedereen in Barneveld de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.”