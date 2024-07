Geschreven door Sophie van der Velden

30 juli 2024 12:45

Barneveldse dorpen in de race voor 'mooiste plaats van Gelderland'



De presentatoren reizen in drie weken langs vijftien dorpen en buurtschappen. Foto: Omroep Gelderland



GARDEREN | VOORTHUIZEN - Wordt jouw dorp de 'mooiste plaats van Gelderland'? Het programma Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland staat op het punt te beginnen. De presentatoren reizen drie weken lang langs vijftien plaatsen in de provincie, op zoek naar het mooiste plekje. Garderen en Voorthuizen doen dit jaar in de race. Vorig jaar won het Barneveldse Kootwijkerbroek de race.

Het programma start op 5 augustus. Presentatoren Frank Oosterwegel en Lisanne Halleriet reizen langs vijftien dorpen en buurtschappen. In elke plaats strijdt een team van tien personen voor een lokaal goed doel naar keuze. Iedereen kan zijn of haar team aanmoedigen. De exacte locaties zijn te vinden op de website van Omroep Gelderland. Naast het aanmoedigen, kun je je team ook ondersteunen om extra geld op te halen door om 18.00 uur aanwezig te zijn op de locatie. Live

Omroep Gelderland begint de dag in het dorp om 9.30 uur. Vanaf dat moment staat de plaats volledig in de schijnwerpers. Een radioverslaggever doet verslag en op de Facebookpagina van het programma worden live-updates geplaatst. Om 18.15 uur is er iedere avond een live uitzending op TV Gelderland. De andere dorpen en buurtschappen die kans maken op de titel zijn Dodewaard, Zetten, Bergharen-Hernen-Leur, Dieren, Giesbeek, Hupsel, Vuren, Gendringen, Millingen aan de Rijn, Zoelen, Deil, Westendorp en Varik. Klik hier voor meer informatie over Zomer in Gelderland.