Geschreven door Jarno van de Bor

8 juli 2024 8:19

Barneveldse krantenbezorgster loopt hoofdwond op bij ongeval



Foto: Persbureau Heitink



BARNEVELD - Maandagmorgen is rond 5.50 uur op de Oldenbarnevelderweg in Barneveld een vrouwelijke krantenbezorgster gewond geraakt. Een automobilist zag naar eigen zeggen door de laagstaande zon de auto van de bezorgster over het hoofd en knalde daar hard achterop. Net op dat moment liep de bezorgster voor haar auto en werd door de botsing geschept door haar eigen voertuig.

De vrouw is met onder meer een hoofdwond per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Buurtbewoners gaven aan dat er regelmatig te hard wordt gereden op de Oldenbarnevelderweg. Het is niet bekend of dat bij dit ongeluk ook het geval was. De auto's zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Foto: Persbureau Heitink





Foto: Persbureau Heitink





Foto: Persbureau Heitink