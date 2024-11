Geschreven door Jeroen Brons

4 november 2024 15:01

Begeleidingscentrum Nijkerk viert 15-jarig jubileum





NIJKERK – Begeleidingscentrum Nijkerk van Interakt Contour bestaat 15 jaar en dat wordt in de eerste week van november samen met de cliënten en begeleiders gevierd.

Begeleidingscentrum Nijkerk is voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Wethouder Audry Rohen bracht maandag namens de gemeente een bezoekje . Ze kreeg een rondleiding en er was ook een technologiemarkt waar ze ging kijken en uitleg kreeg over de nieuwste zorgtechnologie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Ronnie Gardiner Methode

Tot slot nam wethouder Rohen ook nog deel aan een RGM activiteit. Dit is de Ronnie Gardiner Methode. Een gestructureerde oefenmethode die meerdere zintuigen prikkelt en helpt om hersenen actief te houden.

Ook op woensdag en vrijdag staat het begeleidingscentrum stil bij het 15-jarig jubileum.