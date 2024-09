Geschreven door Jarno van de Bor

24 september 2024 14:00

Begroting gemeente Nijkerk 2025: minder geld van Rijk, lokale belastingen stijgen licht





NIJKERK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft op dinsdag 24 september de begroting voor de periode 2025-2028 aan de gemeenteraad aangeboden. Voor het jaar 2025 is de begroting financieel sluitend, maar de toekomst blijft onzeker. De gemeente krijgt namelijk minder geld van het Rijk. Het nieuwe regeerakkoord biedt geen vooruitzichten op verandering hierin.

In 2025 verwacht de gemeente Nijkerk nog hogere inkomsten door de algemene uitkering van het Rijk, lokale belastingen en andere voordelen. Maar vanaf 2026 dalen de inkomsten van het Rijk, waardoor de financiële situatie voor de toekomst moeilijker wordt. In de begroting voor 2025 is hier al rekening mee gehouden.



Hogere lokale belastingen

De gemeente heeft eind 2023 en begin 2024 een campagne gehouden om inwoners en organisaties te betrekken bij het maken van keuzes voor de begroting. Op basis van de reacties zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder een verhoging van de lokale belastingen.

Om ruimte te houden voor investeringen, worden de lokale belastingen verhoogd. Dit betreft de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor een gemiddeld huishouden met een eigen woning betekent dit in 2025 een stijging van 5,83 euro per maand vergeleken met 2024. Voor huurders is dit gemiddeld 2,59 euro per maand meer.

Investeringen in de samenleving

Ondanks de verwachte financiële krapte vanaf 2026, blijft de gemeente Nijkerk investeren in voorzieningen voor de inwoners. Er wordt onder andere geld vrijgemaakt voor het bouwen van woningen en het klimaatbestendig maken van de gemeente. Ook is er geld gereserveerd voor projecten die zich richten op het welzijn van de inwoners, zoals preventie en zorg.

Inwoners hebben in de campagne aangegeven dat zij openbare orde en veiligheid belangrijk vinden. Daarom blijft de gemeente ook in 2025 investeren in deze thema's.

Bespreking in november

De gemeenteraad bespreekt de begroting voor de periode 2025-2028 in november. Dan wordt definitief besloten hoe de gemeente de komende jaren met de financiële uitdagingen omgaat.