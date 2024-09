Geschreven door Eljakim Doorneweerd

4 september 2024 10:21

Bekersprookje SDC Putten en DVS’33 alweer voorbij, Sparta Nijkerk wint overtuigend in KNVB beker





VELUWE RANDMEER – Deze week staat de eerste ronde van de KNVB beker alweer op het programma. Gisterenavond stonden de eerste wedstrijden op het programma. De afgelopen jaren leverde de KNVB beker veel sprookjesverhalen op en gingen jongensdromen in vervulling. Voor SDC Putten en DVS’33 is het boek alweer gesloten, want zij gingen gisterenavond beide onderuit. Sparta Nijkerk boekte een ruime overwinning en bekert verder.

Eersteklasser SDC Putten wist op voorhand al dat het een zware dobber zou gaan krijgen, want zij speelden een uitwedstrijd tegen derdedivisionist Hoek. Na een kwartier wisten ze echter wel op voorsprong te komen door een doelpunt van Rob Buter: 0-1. Tien minuten later kwam Hoek alweer langszij door een benutte penalty van Steve Schalkwijk: 1-1.

De rest van de reguliere speeltijd leverde geen doelpunten meer op, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Deze leek uit te gaan draaien op penalty’s, maar in de allerlaatste minuut scoorde Steve Schalkwijk opnieuw en viel de bevrijdende treffer voor Hoek: 2-1.

DVS '33 ook uitgeschakeld

DVS’33 uit Ermelo speelde een thuiswedstrijd tegen het Brabantse OJC Rosmalen. Beide ploegen komen dit seizoen uit in de derde divisie. Binnen tien minuten kwamen de bezoekers al tweemaal tot scoren en stond het dus al snel 0-2 door doelpunten van Omar Boulamhayan en Rick Wels. Na een klein half uur spelen viel de aansluitingstreffer en maakte DVS’33 de 1-2 via Zico Soree. DVS’33 drong de rest van de wedstrijd wel aan, maar wist niet meer tot scoren te komen.

Sparta Nijkerk gaat de koker in

Sparta Nijkerk trad thuis aan tegen eersteklasser SV Laar. De bezoekers uit Weert hadden niks in te brengen, want Sparta Nijkerk boekte een overtuigende 6-0 overwinning. Na acht minuten schoot Christos Ibrahim de thuisspelende ploeg al op voorsprong. Nog voor rust werden er nog twee doelpunten gemaakt door Omar El Ghazouiani en Tyrone Fonville. In de tweede helft bouwde Sparta Nijkerk de score nog verder uit. Roy Bakkenes maakte de 4-0 en Frynslin Nsingi kwam tweemaal tot scoren en tekende voor de 5-0 en de eindstand: 6-0.

Hierdoor gaat Sparta Nijkerk de koker in voor de tweede kwalificatieronde en mag het blijven dromen van een wedstrijd tegen een betaald voetbalclub (BVO). Vorig seizoen waren ze lang op weg naar een verlenging tegen Fortuna Sittard, maar viel in de 81e minuut de gelijkmaker. Om een BVO te kunnen treffen moeten ze eerst de volgende ronde door zien te komen. De tegenstander wordt, door middel van loting, op een later moment bekend.