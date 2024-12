Geschreven door Eljakim Doorneweerd

20 december 2024 15:00

Bekijk hier de regels voor carbidschieten in jouw gemeente, geen vuurwerkverboden in de regio



In alle gemeenten is carbidschieten toegestaan onder voorwaarden. Foto: VRMG

In alle gemeenten is carbidschieten toegestaan onder voorwaarden. Foto: VRMG



VELUWE RANDMEER – De gemeenten uit de regio hanteren komende jaarwisseling geen vuurwerkverbod. Ook zijn er op dit moment bijna geen vuurwerkvrijezones aangewezen, behalve in Nunspeet en Elburg. Carbidschieten mag in alle gemeenten, maar hier zijn wel regels aan verbonden.

De meeste gemeenten geven aan dat er voor nu nog geen plannen zijn voor een vuurwerkverbod in de toekomst. Wel worden de landelijke richtlijnen gevolgd dat er tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk afgestoken mag worden. Wie er toch naar verlangt om de hele dag te knallen is er een uitkomst: carbid schieten.

Vuurwerkvrijzones Elburg en Nunspeet

De vesting en Havenkade van Elburg zijn aangewezen als vuurwerkvrijezones. De gemeente faciliteert deze zone naar aanleiding van een petitie van inwoners van de vesting Elburg. Hierin verwacht de gemeente ook niet te hoeven handhaven, gezien het draagvlak voor een verbod op die plek. In Nunspeet mag in een straal van 200 meter rondom bejaardentehuizen, verzorgingsinstellingen en kerken geen vuurwerk of carbid geschoten worden. Voor dierenverblijven is dit 75 meter.

Hoe blijft het veilig?

Hoe de gemeentes ervoor gaan zorgen dat het veilig blijft op straat? “Dat is vooral een verantwoordelijkheid van iedereen zelf”, laat Nunspeet weten. Hier sluit Harderwijk zich bij aan: “Als gemeente hebben we uiteraard ook een verantwoordelijkheid. Over de exacte aard en inhoud van de maatregelen doen we nooit uitspraken.” Barneveld heeft hiervoor drie sporen: maatschappelijke bewustwording, samenwerken met de buurt en handhaving.

Barneveld vult hierbij aan: “Het is belangrijk dat inwoners elkaar aanspreken op ‘fout’ gedrag en dat er melding wordt gemaakt van overlast en onveilige situaties. Uiteraard zijn de veiligheidspartners ook aanspreekbaar op het voorkomen van overlast en handhaven waar wettelijke grenzen worden overschreden.”

In Oldebroek en Harderwijk een zakcentje voor vuurwerkafval

Ook niet elke gemeente faciliteert bij het opruimen van de vuurwerkafval. Zo vragen Nunspeet, Elburg, Barneveld en Ermelo om de vuurwerkresten ‘gewoon’ in de afvalcontainer te gooien. In Oldebroek ruimt de buitendienst de grootste stookplekken in de gemeente op. Kinderen kunnen overigens op woensdag 8 januari op diverse plekken vuurwerk inleveren voor 50 eurocent per afvalzak.

Ook Harderwijk roept mensen op om vuurwerk in te leveren. Dit kan op donderdag 2 januari tussen 10.00 en 14.00 uur aan de Parkweg in Harderwijk. Iedere volle zak met vuurwerkafval levert dan 1 euro op. De gemeente Putten zegt dat papieren afval, nadat het in water is ondergedompeld, met het restafval mee kan. Ander vuurwerk kan in tonnen worden gedaan die in de loop van januari worden opgehaald.

Wat was dat ook alweer: carbidschieten?

Zoals gezegd mag er in alle gemeenten ook carbidgeschoten worden. Even een opfriscursus voor degenen die niet weten wat dit is: Hierbij worden melkbussen gevuld met carbid en water, waarna een ontsteking zorgt voor een harde knal. In de opening van de bus wordt vaak een deksel of bal geplaatst, die door de druk naar buiten wordt geschoten.

Welke regels gelden er voor carbidschieten in de gemeenten?

*In Barneveld is een ontheffing nodig. Deze kon tot 13 december aangevraagd worden en is nu dus niet meer mogelijk.

Toekomst vuurwerk in de gemeenten?

Hoe ziet dan de toekomst eruit wat vuurwerk betreft? Hierbij geven de meeste gemeenten aan dat ze de landelijke overheid volgen. “Als inwoners een voorstel indienen, dan behandelen we dat natuurlijk”, zegt Oldebroek. Harderwijk: “We hebben geen actieve participatie op dit onderwerp. Mocht het beleid in de toekomst wijzigen, dan zullen we op dat moment kijken welke vormen van burgerparticipatie het beste aansluiten bij de situatie.” Volgens de gemeente Putten weten inwoners de weg naar de gemeente goed te vinden en worden initiatieven door het college besproken.