Geschreven door Eljakim Doorneweerd

3 september 2024 12:15

Bekijk hier wanneer defensie oefent met laagvliegende transportvliegtuigen





VELUWE RANDMEER - Van 9 tot en met 21 september vliegen militaire transportvliegtuigen laag boven een groot deel van Nederland. Dit is onderdeel van de internationale oefening Falcon Leap. Ook oefenen de vliegers met het droppen van vrachtladingen en oefenen militairen met parachutespringen. Ook de regio Veluwe Randmeer heeft kans op deze laagvliegende vliegtuigen.

Vanaf Vliegbasis Eindhoven oefenen militairen van de landmacht en luchtmacht boven Nederland en België het droppen van ladingen en parachutisten. Dit gebeurt samen met collega's van andere landen. "De training is nodig zodat de landen niet alleen vandaag, maar ook morgen samen gereed zijn voor inzet", is te lezen op de website van defensie.

De kans dat je een vliegtuig hoort of spot is in week 37 en 38. In week 37 van maandag 9 september tot en met vrijdag 13 september, elke dag tussen 8.30 en 22.00 uur. In week 38 van maandag 16 september tot en met zaterdag 21 september, elke dag van 8.30 tot 22.00 uur. Alleen op zaterdag tot 18.00 uur.

De oefening kan ook overlast geven. Voor het melden van geluidsoverlast is er een klachtenformulier op de website van defensie.