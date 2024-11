Geschreven door Eljakim Doorneweerd

26 november 2024 17:15

Belangrijke, drukke Nijkerkerkerstraat zes dagen dicht, dit is de reden



De Nijkerkerstraat is afgesloten van 2 tot en met 7 december. Foto: VRMG

NIJKERKERVEEN | HOEVELAKEN – De Nijkerkerstraat tussen Nijkerkerveen en Hoevelaken zal tussen 2 en 7 december dicht zijn. Vanaf komende maandag 2 december 07.00 uur tot en met zaterdag 7 december om 20.00 is de weg gesloten. Dat heeft een belangrijke reden.

De straat is een belangrijke en drukke verbindingsweg. De reden van de afsluiting is dat er een nieuwe parkeerplaats komt voor het Hoevelakense Bos. Op de huidige parkeerplaats zijn heel veel plassen te zien en op doordeweekse dagen staat het er vol met auto’s. Laat staan in het weekend.



