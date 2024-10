Geschreven door Jarno van de Bor

4 oktober 2024 13:41

Beoogd burgemeester De Jonge-Ruitenbeek droomde als kind al om 'de meneer met de glanzende schoenen' te zijn





NIJKERK - "Ik had een droom. Die had ik niet twee jaar geleden, die had ik al als kind. Ik wilde heel graag de meneer met de glanzende schoenen van Nijkerk worden. Ik wilde dolgraag die burgemeester zijn die wij in Nijkerk hadden, waar mensen tegenop keken en die mensen mocht verbinden met elkaar", dat waren de eerste woorden die beoogd burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek donderdagavond uitsprak in de Nijkerse raadszaal.

Donderdagavond maakte de Nijkerkse gemeenteraad bekend dat zij de 42-jarige CDA'er zien als de ideale opvolger van Gerard Renkema, die in november afzwaait. De Jonge-Ruitenbeek is nu nog politiechef in Delfshaven (gemeente Rotterdam).

'Moeder is mijn voorbeeld'

Tinet de Jonge-Ruitenbeek werd geboren in Holkerveen. Nadat haar vader, voormalig CDA-raadslid in Nijkerk, bij een ongeluk om het leven kwam werden de kinderen grootgebracht door haar moeder, die ook aanwezig was in de raadszaal. Tijdens de toespraak richtte de De Jonge-Ruitenbeek zich dankbaar tot haar. "Uiteindelijk kan ik niet anders zeggen dan dat zij mijn voorbeeld is geweest. Als een weduwe, moeder van vijf kinderen, heeft zij mij laten zien wat het is om een sterke vrouw te zijn en een vrouw te zijn die met haar kracht mensen weet te verbinden."



De beoogd burgemeester wil ook een verbinder zijn voor de gemeente Nijkerk. "Volgens mij is dat meer dan nodig in een tijd waarin we nu aanbeland zijn met elkaar, waarin we soms weleens zoeken naar die saamhorigheid tussen die samenleving en de overheid.

Carrière

De Jonge-Ruitenbeek studeerde communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ze begon haar werkzame carrière als communicatieadviseur bij de politie Nederland. Van 2007 tot en met 2017 was ze hier senior woordvoerder. Ze studeerde rechten en werd in 2017 politiekundige en teamchef districtsrecherche. Begin 2022 werd De Jonge-Ruitenbeek teamchef van het basisteam Delfshaven. Van 2014 tot en met 2022 was ze daarnaast politiek actief als raadslid en fractievoorzitter van het CDA in Zuidplas.

Onderlinge samenwerking

De Jonge-Ruitenbeek gaf aan al bij veel raadsvergaderingen te hebben meegekeken. Haar viel op dat de Nijkerkse partijen ondanks de politieke verschillen veel zoeken naar onderlinge samenwerking. "Ik vind het een prachtig om te zien dat jullie hier al zo'n voorbeeld in zijn", complimenteerde ze de raad over de saamhorigheid.

De aanstaande eerste burger zegt dankbaar te zijn om onderdeel uit te maken van het gemeentebestuur. "Weet dat ik er voor jullie ben en voor de inwoners van Nijkerk en dat ik mij volledig zal inzetten om dat te doen wat Nijkerk nog weer een beetje beter en mooier maakt. Ondanks al het moois wat hier al is en al het moois wat we ook samen vast mogen houden."



Bekijk hieronder de eerste toespraak van Tinet de Jonge-Ruitenbeek.