Geschreven door Jarno van de Bor

22 juni 2024 10:37

Nederland krijgt 'Veluws' kabinet





ERMELO | BARNEVELD - De Veluwe heeft een prominente plek veroverd in de beoogde nieuwe regeringsploeg van ons land. Met Eppo Bruins en Reinette Klever uit Ermelo en Marjolein Faber uit Hoevelaken, zitten er binnenkort een groepje streekgenoten in de regering. Deze en volgende week moeten alle kandidaat-ministers en staatssecretarissen zich presenteren aan de Kamerleden tijdens een historische, openbare sollicitatieronde. Voor het eerst in de geschiedenis kregen we een inkijkje in dit proces. Uiteraard zoomt onze VRMG redactie in op onze streekgenoten in het beoogde kabinet Schoof.

De toekomstige leden van de Nederlandse regering worden dus in het openbaar aan de tand gevoeld. Deze "solliciatie procedure" is een experiment en levert vooral interessante informatie op over de beoogde regeringsploeg, omdat ook de motivatiebrieven en de cv’s in het openbaar worden besproken ( als u wilt kunt u ze hier lezen).

Eppo Bruins

Eppo Egbert Willem Bruins uit Ermelo was tot 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en is nu beoogd minister van Onderwijs in het kabinet-Schoof voor de NSC. De 54-jarige Bruins is voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Hij heeft natuurkunde gestudeerd en ook een tijdje het conservatorium bezocht, met als hoofdvak piano, maar hij behaalde daar geen diploma. De overstap van Bruins naar de NSC wordt hem door de ChristenUnie-achterban zeer kwalijk genomen. Partijleider Mirjam Bikker is teleurgesteld over zijn besluit en zei eerder: “Hij zit daar niet namens ons.” Het is opmerkelijk dat Bruins nu gaat samenwerken in een kabinet met de PVV. Ooit stapte hij uit het CDA over naar de ChristenUnie toen het CDA met de PVV ging regeren in een gedoogkabinet. Dit onderwerp kwam ook naar voren in de gesprekken met de Tweede Kamerleden. Maar Bruins zegt dat het voor hem nu geen probleem is om in het huwelijksbootje met de PVV te stappen. “We hebben een hoofdlijnenakkoord. En daar staat ook in dat we ons binnen de grenzen van de rechtsstaat bewegen,” zegt de aankomend minister als hij door Tweede Kamerleden gevraagd wordt naar de omstreden uitspraken van aankomend PVV-minister Marjolein Faber.

Marjolein Faber

Marjolein Hillegonda Monica Faber-van de Klashorst komt uit Barneveld. Het PVV-lid is door Geert Wilders voorgedragen als minister van Immigratie. Komende maandag verschijnt zij voor de Tweede Kamerleden. Daar zal het ongetwijfeld gaan over haar opmerkingen over het zogenaamde “omvolken”. Tijdens de algemene beschouwingen van 2020 verklaarde Faber dat er “een agenda uitgerold” wordt van “omvolking”. Premier Mark Rutte wees haar erop dat de term voortkomt uit de nazi-ideologie, waarna zij aangaf dat het een vertaling is van “replacement migration”, een term die door de Verenigde Naties wordt gebruikt. Daarnaast is de verwachting dat ook een incident uit 2019 ter sprake zal komen. Faber gaf aan dat bij een steekpartij een Noord-Afrikaanse man betrokken was. Twee van de drie slachtoffers reageerden op haar tweet dat het juist zou gaan om een blanke man. Faber houdt echter vol dat haar tweet klopt. Deze week vertelde ze de pers nogmaals dat haar bewering juist is. Wel heeft ze aangegeven dit soort uitspraken voortaan achterwege te laten.

Faber op de barricade tegen asielzoekers in haar eigen buurt. Foto: A1 Mediagroep

Reinette Klever

Reinette Joanne Klever uit Ermelo is de beoogd PVV-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Klever heeft een achtergrond in de financiële sector en heeft zich in het verleden hard gemaakt voor het behoud van Zwarte Piet. Ze was zelf te zien in het Zwarte Pieten Journaal, gemaakt door omroep ON! (Ongehoord Nederland). Daarnaast is zij, net als haar PVV-collega Faber, van overtuigd dat er sprake is van omvolking. Reinette Klever noemt het gebruik van de term “omvolking” door Filip Dewinter (Vlaams Belang) “een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling”. Ze benadrukt dat het volgens haar geen complottheorie is. Afgelopen week herhaalde ze dit tijdens de openbare verhoren in de Tweede Kamer. Opmerkelijk is dat Klever nu beoogd minister voor Ontwikkelingshulp is, terwijl ze in een debat in 2016 pleitte voor het afschaffen van het eigen risico in de zorg, wat ze wilde bekostigen door de ontwikkelingshulp af te schaffen.

Komende maandag en woensdag vinden de laatste hoorzittingen plaats. De hoorzittingen bieden oppositiepartijen de kans om de ministers en staatssecretarissen die deel gaan uitmaken van het nieuwe kabinet van beoogd premier Dick Schoof te ondervragen voordat ze worden beëdigd. Schoof zelf wordt niet ondervraagd.