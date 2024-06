Geschreven door Ib Haarsma

26 juni 2024 23:20

Bewonersbijeenkomst Nijkerveen: 'laat je massaal horen tegen komst AZC in ons dorp'





Nijkerkerveen - “Laat je stem massaal horen, want dit kunnen en mogen we niet laten gebeuren in Nijkerkerveen,” zo klinkt de oproep aan de inwoners van Nijkerkerveen woensdagavond tijdens een drukbezochte bewonersbijeenkomst. Deze bijeenkomst volgt een week nadat een klein aantal inwoners een brief van de gemeente ontvangt waarin de komst van een asielzoekerscentrum wordt aangekondigd. Eén van de drie voorgestelde locaties, met ruimte voor 278 vluchtelingen, bevindt zich op of pal naast het terrein van de families Veenstra en Van Essen. Deze aankondiging slaat in als een bom, niemand in het dorp ziet dit aankomen, en leidt tot massaal protest.

De schrik zit er behoorlijk in. Rond de 150 mensen uit Nijkerkerveen en omgeving komen naar de bijeenkomst aan de Vrouwenweg om gezamenlijk een standpunt in te nemen. Sommigen zijn van slag, anderen ontzettend boos, en velen geven aan dat er niets anders op zit dan massaal in protest te gaan tegen deze gang van zaken.

Donderdagavond is het eerste openbare protest gepland. De groep spreekt af voorafgaand aan de raadsvergadering in Nijkerk de raadsleden te laten horen en zien dat de plannen voor een asielzoekers centrum in hun dorp beslist van tafel moet. Een duidelijk en ook beheerst signaal. "We moeten dit netjes doen en het niet uit de hand laten lopen" luidt het. Volgens sommige aanwezigen mag het protest best wat scherper en misschien niet alleen 'bij de goedwillende amateurs van de gemeente Nijkerk', maar ook provinciaal en zelfs landelijk aangevlogen worden.

Done deal

Ondanks dat de actiebereidheid van de Veenders groot is, zijn er ook grote zorgen. Volgens een aantal insprekers is hier geen kruid tegen gewassen. "Alles lijkt er op dat dit een done deal is. De gemeente heeft gewoon met een paar ondernemers van hier, met Van den Tweel en De Bunte een lucratieve deal gesloten, ten koste van onze veiligheid en de waarde van onze huizen!"

De aanwezigen hoorden de vervolgstappen aan. Foto: VRMG

Appje aan Faber

Vanuit de groep wordt aangedrongen om ook de landelijke politiek in te schakelen, zeker nu de PVV, NSC en de VVD aangekondigd hebben het 'stengste asielbeleid' ooit te gaan voeren in Nederland. De eerste appjes zijn volgens de organisatoren van de bijeenkomst de deur uit. Beoogd PVV-minister voor Asielzaken Marjolein Faber heeft laten weten dat ze nu niet veel kan doen en wenst de bewoners veel sterkte. Daarnaast is de spreidingswet nog steeds een feit zullen alle gemeenten voor november een aantal locaties moeten aanleveren. Ook Nijkerk moet dat doen.

De teksten op de spandoeken zijn duidelijk. Foto: VRMG

Oproep aan Renkema

Rond negen uur keren de meeste bewoners terug naar huis met een duidelijk plan van aanpak: ‘Mail, bel of schrijf de gemeente Nijkerk dat je het oneens bent met deze gang van zaken en mail ook alternatieven.’ De massale opkomst doet de initiatiefnemers goed. Volgens Heidi van Essen toont dit aan dat dit niet slechts een protest is van een paar buren van een mogelijke AZC-locatie.



Tot slot doet ze nog een directe oproep aan burgemeester Renkema: “Beste Renkema, help ons en haal dit onzalige en onhaalbare plan van tafel.” Of het gaat helpen? “Tot nu toe hebben we nog niets van onze burgemeester gehoord.”

Lees ook: Nijkerkerveen in rep en roer: buurtbewoners overvallen door plannen voor asielzoekerscentrum