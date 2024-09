Geschreven door Jarno van de Bor

16 september 2024 16:50

Een kijkje in de ondergrondse noodbestuurspost van Nijkerk tijdens Open Monumentendag





NIJKERK - Tijdens de open monumentendag openden verschillende monumenten de deuren voor het publiek. Veel locaties zijn het hele jaar toegankelijk voor het publiek, maar soms kan je een plek bezoeken die normaal niet toegankelijk is. Een van die voorbeelden is de oude atoombunker van het oude Nijkerkse stadhuis.

De noodbestuurspost onder het voormalige stadhuis is tijdens de Koude Oorlog aangelegd. Een kelder met een oppervlakte van 800 vierkante meter zou het stadsbestuur moeten beschermen tijdens een nucleaire aanval. De ruimte is bedoeld voor zes personen die ondergronds de stad konden doorbesturen tijdens een ramp.

Vluchtroute

Achter de dikke stalen deuren bevinden zich een speciale slaapkamer voor de burgemeester, een slaapruimte voor vijf man personeel en een commandopost waarin de aanwezigen samen konden komen om de plannen te bespreken. Ook is er nagedacht over een extra vluchtroute. Via een geheime nooduitgang die uitkomt in de Kolkstraat konden de aanwezigen in de bestuurspost ontsnappen.

Toen de nucleaire dreiging aan het einde van de Koude Oorlog afnam, verloor de noodbestuurspost ook haar functie. Sindsdien is de ruimte voornamelijk gebruikt als opslag. Toch zijn de ondergrondse noodruimtes tot vandaag de dag te bezichtigen. Alleen op Open Monumentendag opent de schuilkelder haar grote ijzeren deuren.