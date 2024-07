Geschreven door Jarno van de Bor

8 juli 2024 15:23

Bezoekers Willems Wondere Weiland genieten van scheurende gitaren en Oranje





NIJKERK | HOOGLANDERVEEN – Afgelopen zaterdag veranderde een doodgewoon weiland aan de Palestinaweg in een festivallocatie. Net over de Nijkerkse gemeentegrens bezochten duizenden bezoekers de 24ste editie van Willems Wondere Weiland (WWW).

Scheurende gitaren, Hiphop of relaxte reggae. Vrijwel ieder genre is terug te vinden op het jaarlijkse familiefestival. Ooit begon het als verjaardagsfeestje van Willem Stapelbroek, maar met drie podia, een stille disco en een ‘levende jukebox’ is Willems Wondere Weiland inmiddels uitgegroeid tot een groots evenement.