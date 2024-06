Geschreven door Jarno van de Bor

17 juni 2024 13:22

Jan en Tonneke maken einde aan bijenoverlast in centrum van Nijkerk





NIJKERK - Heel vaak hebben ze niet hoeven uitrukken dit jaar. Maar vandaag moet het Nijkerkse imker-echtpaar Jan en Tonneke Duijs toch echt aan de bak. Tegen de muur van een appartementencomplex boven de supermarkt aan het Wheemplein heeft zich een behoorlijke bijenzwerm genesteld. En hoewel de bijen het zwaar hebben, ze moeten daar zo snel mogelijk worden weggevangen.

Volgens Tonneke is het een waardeloos jaar voor de bijen. Door het koude weer is er weinig tot geen voedsel te vinden voor de bijen. “Hoewel de bijen nu een plek hebben gevonden, is het kansloos voor deze kolonie,” doceert de imker, die haar man direct aan het werk zet. “Mijn man vangt deze bijen met een schepnet, zodat we ze een veilig onderkomen in een kas kunnen bieden. Hij moet daarbij erg uitkijken omdat Jan allergisch is en flink ziek kan worden van een bijensteek.”



Bekijk hieronder een videoreportage over Jan en Tonneke in het centrum van Nijkerk.



Cadeautje op feestjes

Met een paar fikse steken schraapt de goed beschermde Jan de bijen in een stoffen zak. Het echtpaar krijgt wekelijks een paar meldingen van bijenoverlast. Binnen een half uur zijn ze dan ter plaatse om de bijen weg te halen en ze een onderkomen te bieden in een bijenkorf in een veilige omgeving. En de honing die de bijen daar maken? “Die geven we weg als cadeautjes op feestjes,” vertelt Tonneke.

Binnen een half uurtje zitten de meeste bijen inderdaad in de stoffen zak van Jan en rijdt de familie Duijs, met de nieuwe kolonie in de achterbak, door naar Barneveld. Daar heeft een inwoner een zwerm ontdekt en alarm geslagen: kennelijk doet het warmere weer de bijen goed.



De bijenzwerm bij de Boni. Foto: VRMG