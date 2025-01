Geschreven door Medi Holstege

14 januari 2025 12:21

Bijzonder natuurverschijnsel: Zes planeten op één lijn zichtbaar aan de hemel





VELUWE RANDMEER - Het jaar 2025 heeft een aantal prachtige verrassingen aan de hemel in petto, met verduisteringen en vallende sterren! Maar op 21 januari en 28 februari zullen zes of zeven planeten in ons zonnestelsel op één lijn staan en zichtbaar zijn vanaf de aarde!

Na het noorderlicht op onze breedtegraden zou 2025 ook vol verrassingen moeten zitten, met drie zonsverduisteringen, een aantal prachtige vallende sterren en een zeldzame stand van de grote planeten op 21 januari. Zes planeten zullen bij elkaar staan, waaronder vier die duidelijk zichtbaar zijn met het blote oog, zodat we ze een paar dagen kunnen observeren: Mars, Jupiter, Venus en Saturnus. Je hebt een telescoop of krachtige verrekijkers nodig om ook Neptunus en Uranus te zien.

Uitlijning zes en zeven planeten

Zo'n groepering van planeten is niet gebruikelijk, omdat de baancycli van de planeten in ons stelsel anders zijn: Jupiter doet er 12 jaar over om rond de zon te draaien, terwijl Mercurius er 88 dagen over doet. In werkelijkheid staan ze vanuit ons gezichtspunt niet echt op één lijn en zullen ze een beetje verspreid in een bijna rechte lijn staan, maar ze draaien allemaal in een plat vlak, daarom worden ze wel op één lijn geplaatst genoemd.

Hoewel het heel gewoon is om drie planeten op één lijn te zien, is het veel zeldzamer om er vijf, zes of zeven te zien. En met een beetje geduld wordt op 28 februari ook Mercurius aan de uitlijning toegevoegd! Om ze goed te kunnen waarnemen, moet je vlak voor zonsopgang bij een heldere horizon uit de buurt van stadslicht gaan staan en een verrekijker of kleine telescoop aanschaffen, want terwijl Venus en Jupiter met het blote oog duidelijk zichtbaar zijn, zijn andere planeten iets minder helder aan de hemel, zoals Uranus en Neptunus.

Roodachtige Mars (mag -1.3) zal schijnen aan de oostelijke horizon, in het sterrenbeeld Tweelingen.

(mag -1.3) zal schijnen aan de oostelijke horizon, in het sterrenbeeld Tweelingen. Heldere Jupiter (mag -2.6) zal iets hoger gepositioneerd zijn, in het sterrenbeeld Stier. Als de lucht donker genoeg is, kun je genieten van de prachtige Pleiaden, Hyaden en gele Aldebaran die de planeet omringen en het beeld compleet maken. .

(mag -2.6) zal iets hoger gepositioneerd zijn, in het sterrenbeeld Stier. Als de lucht donker genoeg is, kun je genieten van de prachtige Pleiaden, Hyaden en gele Aldebaran die de planeet omringen en het beeld compleet maken. . Gebruik krachtige verrekijkers om Uranus (mag 5.7) te zien. Deze zal zich bevinden in het sterrenbeeld Ram, nabij de grens met Stier.

(mag 5.7) te zien. Deze zal zich bevinden in het sterrenbeeld Ram, nabij de grens met Stier. De volgende drie planeten zullen dichter bij de westelijke horizon liggen. Neptunus (mag 7.9) zal in het sterrenbeeld Vissen zijn, maar je hebt minstens een paar krachtige verrekijkers nodig om hem te spotten. Geelachtige Saturnus (mag 0.6) en de "avondster" Venus (mag -4.7) zullen gemakkelijk zichtbaar zijn. Ze zullen dicht bij elkaar schijnen in het sterrenbeeld Waterman.

Tip

Zorg ervoor dat je de planeten correct hebt gelokaliseerd, download bijvoorbeeld 'Sky Tonight' app, een gratis sterrenkijken app die het gemakkelijk maakt om elk hemels object aan de hemel te identificeren. Om de naam van een object boven je te weten te komen, start je gewoon de app en richt je je apparaat op de hemel - je ziet de namen van de planeten en kunt meer over elk ervan leren. Ook de toepassingen van StarWalk en Skyview zijn bijzonder handig.