Geschreven door Sophie van der Velden

30 juli 2024 17:30

Blauwtongvirus bezig met opmars, ook in regio eerste schapen besmet





VELUWE RANDMEER – Het aantal blauwtongvirus besmettingen is de afgelopen twee weken fors gestegen. Volgens de meest recente cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn er op dit moment 1.094 besmettingen in Nederland. Ook in Nunspeet zijn de eerste gevallen geconstateerd.

Op dit moment is er bij waarschijnlijk twee bedrijven in Nunspeet blauwtong gesignaleerd, waarvan dit bij één met enige zekerheid te zeggen is. “Bij dat bedrijf was het vorig jaar ook al eerste”, laat Dianne Kersten, veearts in Nunspeet, weten. “Het bedrijf zit aan het water, waar veel knutten zitten.” De kleine vliegjes dragen het virus over van schaap op schaap. “Het verbaast me niet dat het daar nu weer als eerste is”, vertelt Kersten.

Schaapskooi Elspeet

Bij de schaapskooi in Elspeet zijn schapen die de ziekteverschijnselen vertonen. “We hebben er last van”, laat Daphne van Someren weten. Zij is schaapsherder van de kudde. “Het lijkt er wel op dat we het onder controle hebben”, stelt ze. Vorig jaar verloor de schaapskooi 17 schapen aan het virus.

Vaccins

Eind mei leek er nog goed nieuws voor de schapenhouders: een vaccin was beschikbaar tegen de variant van het blauwtongvirus. “We hadden niet verwacht dat het virus door de enting zou verdwijnen, maar we hoopten wel dat het beter zou werken. Ook dieren die geënt zijn, worden alsnog heel ziek”, legt Kersten uit. “Blijkbaar is dit type blauwtong heftiger”, stelt de veearts. "De vaccins zijn niet sterk genoeg.”

Een nieuw vaccin ontwikkelen kost tijd. Kersten verwacht dan ook niet dat er dit jaar nog een oplossing gevonden gaat worden. Op dit moment worden er expres geen nieuwe dieren meer geënt. “Omdat het virus nu in de regio is, maakt dat het enten gevaarlijker. Je maakt het dier daarmee tijdelijk zwakker", aldus Kersten.

Ander verloop

Het virus lijkt op dit moment wel een wat ander verloop te hebben dan vorig jaar. “Het verspreidde zich toen veel sneller, als een olievlek”, legt Kersten uit. “Twee weken geleden was de eerste besmetting, nu hebben we pas de tweede geconstateerd. Het gaat meer druppelend.” De besmettingen lopen voornamelijk hard op in het oosten van het land, waar de schapen vorig jaar juist minder geraakt werden dan in deze regio.

Daarnaast lijken de dieren minder ziek te worden. “We zien nu dat de schapen mank lopen en koorts krijgen. Sommigen krijgen ook nog een dikke neus.” De dierenarts laat weten dat er ook weer dieren herstellen. “Het lijkt dus minder dodelijk”, stelt ze voorzichtig.

Veel onzekerheid

Tegelijkertijd is er veel onzekerheid over het virus. “Ik ga er vanuit dat we pas aan het begin staan en dat er vanaf nu meer gevallen zullen volgen”, laat Kersten weten. “Het komt nu langzaam op. Het is moeilijk te zeggen hoe het zich verder gaat ontwikkelen.” Daarom is het nog afwachten voor veeartsen en schapenhouders wat de precieze gevolgen zullen zijn.