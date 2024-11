Geschreven door Rik Bronkhorst | Omroep Gelderland

25 november 2024 9:53

Boeren willen 'samen verder' in Veluwse enclave





GARDEREN - Het boerengebied op de Veluwe staat voor grote uitdagingen. De agrarische enclave tussen de dorpen Garderen, Uddel, Elspeet en Speuld is omringd door natuur en dus kan er, door de huidige stikstofregels, niet veel meer. Boeren, natuurliefhebbers en andere inwoners willen daar verandering in brengen en hebben een gebiedsplan gemaakt. "Samen komen we verder."

Ja, erkennen de verschillende partijen, het was soms best lastig om met elkaar te praten. "Als je met elkaar een gesprek aangaat en je wilt naar de toekomst toe, dan kom je ergens schuurplekken tegen.", vertelt Arie Bakker, die vanuit de groep leefbaarheid aan het gebiedsplan heeft meegeschreven. "Maar later merk je toch dat je meer naar elkaar toe komt", reageert boerin Diana Versteeg. "Je leert van elkaar en je leert elkaar ook begrijpen. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een mooi gebied."

Gebiedsplan af

Nu, na een aantal maanden schrijven, is het gebiedsplan zo goed als af en is voor de inwoners duidelijk hoe het verder moet met de agrarische regio GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld). Veel in het gebied staat nu 'on-hold'. Door de stikstofregels kan er niet zoveel in het gebied. "We willen met elkaar de uitstoot terugbrengen", vertelt Bakker. "Maar we willen dan ook dat we de stikstofruimte die dat oplevert, ook weer in dit gebied kunnen inzetten. Als er bijvoorbeeld een boer stopt of innoveert, dan kan een ander bijvoorbeeld uitbreiden. Of kunnen we extra woningen bouwen." Alles moet in de regio in overleg met elkaar gaan, zodat niemand elkaar in de weg zit.

Naast woningbouw en boeren, gaat het plan ook over natuurherstel en recreatie. "We hebben hier een prachtige omgeving", zegt Bakker. "Dat moet zo blijven en dat willen we ook graag aan recreanten laten zien. Maar waar ontvangen we ze dan? En als we nieuwe paden aanleggen, kan dat dan over boerenland? Daar hebben we met elkaar over nagedacht."

Voorbeeldgebied

De hoop is dat GEUS als pilot mag dienen voor andere gebieden in Nederland. "Zo krijgen we ook de tijd om met elkaar de schouders onder het plan te zetten", zegt boerin Versteeg. "Het is natuurlijk allemaal niet van de één op de andere dag geregeld. Maar we denken dat we een heel kansrijk plan hebben en hopen dat anderen dat ook zien."

De inwoners zijn op initiatief van de verschillende overheden in het gebied om tafel gegaan. GEUS ligt in de gemeenten Barneveld, Nunspeet, Apeldoorn en Ermelo. Ook waterschap Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland doen mee. Zij gaan komend voorjaar besluiten of het gebied met het plan aan de slag kan en mag. "Ze moeten onder meer gaan betalen", vertelt Bakker. "Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk." "Al met al is het best spannend", zegt Versteeg. "Maar we hopen natuurlijk op groen licht."