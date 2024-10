Geschreven door Sophie van der Velden

2 oktober 2024 15:00

Bomen worden gesnoeid en gekapt in Barneveld: 169 vormen potentieel gevaar





BARNEVELD - De komende maanden worden 3.000 van de 6.000 bestaande bomen in Barneveld Noord gesnoeid. Ook in de kern en het buitengebied van Terschuur worden 1.200 van de 2.000 bomen gesnoeid. Daarnaast worden er in totaal 169 bomen gekapt in Barneveld.

Op dit moment is de gemeente Barneveld verantwoordelijk voor in totaal zo'n 34.000 bomen. Sinds 2022 voert de gemeente regelmatig grootschalige boomonderzoeken uit aan de bomen in openbare ruimtes. Een externe boomdeskundige controleert of de bomen nog in goede staat en veilig genoeg zijn.

Gevaar voor omgeving

Wanneer blijkt dat de boom er slecht aan toe is en een gevaar vormt voor de omgeving, kan besloten worden dat de boom gekapt moet worden. Een boom kan ziek worden, maar ook verdichting van de bodem kan een oorzaak zijn voor de slechte bomen. In Barneveld Noord gaat het om 136 bomen die in de toekomst veiligheidsproblemen op kunnen leveren en daarom gekapt moeten worden. In Terschuur worden 33 bomen om deze reden gekapt.

De gemeente Barneveld laat weten grote waarde te hechten aan het belang van bomen. Bomen vangen fijnstof af en nemen CO2 en stikstof op. De bomen zuiveren de lucht en produceren zuurstof. Daarnaast bieden bomen een plek aan vogels en andere dieren en verfraaien bomen de omgeving, bieden ze schaduw en verkoeling.

Herplanten

Daarom hanteert de gemeente een herplant-beleid. Bij het verwijderen van een boom wordt, eventueel op een andere plek, een nieuwe boom geplant. Daarbij wil de gemeente zorg dragen voor een duurzame plek waar nieuwe bomen ook echt goed en lang kunnen groeien.

Klik hier om meer te lezen over het boombeleid en om te bekijken welke bomen er precies gekapt en gesnoeid worden in Barneveld.