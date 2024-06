Geschreven door Eljakim Doorneweerd

11 juni 2024 9:45

Boom valt op rijdende auto in Barneveld





Barneveld - Op de Rendswoudsestraatweg in Barneveld is een boom maandagavond op een rijdende auto gevallen. De bestuurder moest hierdoor uitwijken en knalde toen op een tegenligger. Beide automobilisten werden nagekeken door de ambulancedienst, maar raakten niet (ernstig) gewond.

De Renswoudsestraatweg werd tijdelijk afgesloten in verkeer. De boom is door de brandweer in stukken gezaagd. Met behulp van buurtbewoners kon de boom opgetild worden. Beide auto's raakten wel flink beschadigd door de aanrijding.