Geschreven door Jarno van de Bor

11 december 2024 13:47

Bouw Kindcentrum PWA Nijkerk bereikt hoogste punt: een exclusief kijkje in de nieuwe school





NIJKERK - De bouw van het nieuwe Kindcentrum Prins Willem Alexander heeft het hoogste punt bereikt. Dinsdagmiddag werd dit gevierd met het personeel van de basisschool en de bouwvakkers die aan het gebouw werken. Veluwe Randmeer MediaGroep mocht mee de nieuwe school in voor een exclusief kijkje in het nieuwe onderkomen.

De aanwezigen werden getrakteerd op friet en wat te drinken. Daarna kregen de leerkrachten een eerste rondleiding door het nieuwe gebouw. Locatiedirecteur Marije Dekker vertelde hierbij hoe de indeling van het gebouw eruit komt te zien.

Twee verdiepingen en groter plein

Het nieuwe onderkomen van de school, peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) wordt twee verdiepingen hoog. Een van de voordelen is dat het plein daardoor een stuk groter wordt. In het gebouw is er ruimte voor klaslokalen, een speellokaal en leerpleinen. Hier leren kinderen om al op jonge leeftijd zelfstandig te werken.

De sloop van de oude PWA begon afgelopen juni. Op een paar nieuwere lokalen na ging het volledige gebouw tegen de vlakte. Begin oktober plaatsten leerlingen een tijdscapsule in de fundering. Als alles volgens plan verloopt moet de nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool voor de zomervakantie van 2025 klaar zijn. Tot die tijd krijgen de leerlingen les in een noodschoolgebouw aan de Bizetlaan.

Nieuwe naam

Naast een nieuw gebouw krijgt Kindcentrum Prins Willem Alexander ook een nieuwe naam. Tot 1 januari kunnen ouders, kinderen en medewerkers suggesties indienen. De definitieve keuze wordt in het nieuwe jaar bekendgemaakt.

Het kindcentrum vanaf de Buizerdlaan. Foto: VRMG





De centrale hal. Foto: VRMG





De eerste verdieping voor de bovenbouw. Foto: VRMG





Vanaf het dak. Foto: VRMG





De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Foto: VRMG