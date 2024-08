Geschreven door Jarno van de Bor

5 augustus 2024 16:28

Bouwplan voor 150 woningen in Voorthuizen krijgt groen licht





VOORTHUIZEN - Het bestemmingsplan Schooneng is eind juli onherroepelijk geworden. Dat betekent dat er in Voorthuizen-Zuid ruim 150 woningen bijkomen. In het gebied komen verschillende woningtypen zoals sociale huur, starterswoningen, seniorenwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Wethouder Wijnne (SGP) is blij dat het plan definitief doorgaat. “Het is mooi om te zien dat er ruim 150 woningen bij gaan komen in Voorthuizen. Woningen die hard nodig zijn. Ik ben dan ook blij dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en er gestart kan worden met bouwen.”



Trots

Ernst Prosman van vastgoedontwikkelaar De Bunte is trots op deze nieuwe stap in de ontwikkeling. "We zijn in juni vorig jaar gestart met de eerste gesprekken over dit plan met de gemeente en in december lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dat is mede te danken aan de soepele samenwerking met de gemeente."

Nog even geduld

Belangstellenden voor een woning in deze wijk moeten nog wel even geduld hebben. De verkoop start volgens Prosman in het vierde kwartaal van 2024.