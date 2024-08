Geschreven door Marcel Bonte

29 augustus 2024 15:49

Brand in afzuigsysteem van schuur aan Putterweg in Garderen



Brandweer snel ter plaatse Foto: J.Frens | RTV Nunspeet



GARDEREN - Op donderdagmiddag is er brand uitgebroken in een schuur aan de Putterweg in Garderen. De brand ontstond kort na 14.00 uur, 4 minuten later werd opgeschaald naar 'middelbrand'. De brand bevond zich in het afzuigsysteem van de schuur.

De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker, die achteraf niet nodig was om het vuur onder controle te krijgen. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon het vuur snel worden geblust. Gelukkig vielen er geen gewonden, en de situatie was snel onder controle.