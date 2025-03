Geschreven door Marc Loeven | Omroep Gelderland

14 maart 2025 10:23

Brandweer waarschuwt: nu al bosbrandgevaar





VELUWERANDMEREN - Met maar liefst 92 uur zonneschijn en bijna geen regen van betekenis is maart recorddroog begonnen, stelt Weerplaza. De brandweer waarschuwt alvast voor brandgevaar: "Het is kurkdroog in het bos en op de heide."

De brandweer is de afgelopen week meerdere keren uitgerukt voor branden in de natuur. In Barneveld ging het mis nadat jongeren een vuurtje hadden gestookt in het Schaffelaarsebos. Een paar dagen daarvoor was er al een natuurbrand op de Tongerense Heide. En een vastgelopen rem van een goederentrein zorgde bij Apeldoorn voor diverse bermbrandjes.

Scheuren in de grond

Gerard Holtkamp van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland erkent dat het raar klinkt: bosbrandgevaar in maart. Het heeft volgens hem te maken met het mooie weer van de afgelopen week. "Er zijn twee soorten natuurbranden", legt hij uit. "De eerste ontstaat als de grond helemaal is uitgedroogd. Scheuren in de grond. Bomen en struiken komen niet meer bij het grondwater. Alles verdroogt en dat geeft kans op natuurbrand. Maar dit komt niet zo vaak voor bij ons."

"De andere vorm van natuurbrand zijn de oppervlakkige branden", aldus Holtkamp. "Zeker in deze periode van het jaar is het gras droog en liggen er hoopjes dode bladeren. Als daar een vonk bijkomt, kan dat spontaan een brand veroorzaken. Zeker bij een oostenwind en een weekje of twee geen regen, dan zit je zo op de kritische grens."

Oostenwind

Arnoud Buiting, specialist natuurbranden van de Veiligheidsregio, bevestigt dat beeld. "De natuur is flink aan het uitdrogen. Oostenwind en vrieskou, dan gaat het hard", klinkt het.

De oorzaak is duidelijk, volgens Buiting. "De sapstromen in bomen, grassen en struiken komen pas op gang als het warmer wordt dan 10 graden. Dat is het al wel een paar dagen geweest, maar nog niet genoeg. Zonder sapstromen zijn planten en grassen van binnen helemaal droog. Daarnaast ligt er veel dood materiaal zoals bladeren, gras (pijpenstrootje) en planten zonder wortels. Op plekken zoals de heide staat veel van dat gras. En in deze periode van het jaar gedraagt een heidepol zich als dood materiaal, het neemt geen vocht op."

Vlammetjes

De natuur is nu al behoorlijk droog, weet Buiting. "Een sigaret kan sinteltjes zoals naalden en kleine takjes aan het gloeien krijgen. Dan gaat het met een beetje wind van kwaad tot erger. Steeds dikkere takjes vatten vlam tot de warmte zo krachtig is dat de vlammetjes overslaan. Dan heb je zo een natuurbrand."

Volgens hem wordt de natuur momenteel extra goed in de gaten gehouden. "In normale tijden rukken we uit met twee wagens. Als het nog iets droger wordt gaan we met vier wagens. Het zit er tegenaan, zo droog is het."