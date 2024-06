Geschreven door Eljakim Doorneweerd

12 juni 2024 12:31

Brandweer waarschuwt voor EK-versiering: ‘Houd ruimte voor hulpdiensten en gebruik brandveilige vlaggetjes’



Foto: Facebookpagina Brandweer Noord- en Oost-Gelderland



VELUWE RANDMEER – Met het Europees Kampioenschap in aantocht zijn er inmiddels al heel veel straten en huizen in het oranje gestoken. De brandweer waarschuwt echter wel: houd ruimte voor de hulpdiensten in de straat en zorg voor brandveilige versiering. Daar waarschuwt de Brandweer Noord- en Oost-Gelderland voor.

Aanstaande vrijdag begint het EK bij onze oosterburen. De Duitsers trappen dan om 21.00 uur af tegen Schotland. Voor Oranje begint het EK komende zondag om 15.00 uur. Dan is Polen in Hamburg de tegenstander. “Het ziet er vrolijk uit, maar deze slingers, papieren vlaggetjes en oranje versiersels kunnen ook gevaarlijke situaties opleveren. Met eenvoudige maatregelen zorg je ervoor dat het feest bij je thuis of in de kroeg (brand)veilig verloopt”, stelt Carolien Angevaren van Brandweer Nederland. Veel mensen kijken thuis naar het EK, samen met familie, vrienden en buren. Straten worden versierd en oranje materialen worden aan huizen bevestigd. Supporters zijn zelf verantwoordelijk voor een brandveilige omgeving . Denk daarbij aan het vrijhouden van aanrijroutes van hulpdiensten. Carolien Angevaren: “Brandweerauto’s en andere hulpdiensten moeten gemakkelijk bij de huizen kunnen komen. Daar kun je makkelijk rekening mee houden bij het versieren van de openbare weg. Zorg dat versieringen hoger hangen dan 4,2 meter en houd altijd een breedte van minimaal 3,5 meter vrij. Dan kunnen auto’s van de hulpdiensten erdoor.” Klik hier voor meer informatie over het brandveilig versieren.