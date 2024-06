Geschreven door Jarno van de Bor

14 juni 2024 10:58

Brasserie Kade 10 stopt er mee





NIJKERK - Brasserie Kade 10 in Nijkerk heeft haar deuren definitief gesloten. Dat laat eigenaar Sebastiaan Gödden weten in een bericht op de Facebookpagina van het bedrijf.

"Met gemengde gevoelens willen we u informeren dat we besloten hebben onze horecazaak te sluiten. Het was een moeilijke beslissing, maar na zorgvuldige overweging hebben we geconcludeerd dat dit de beste stap is voor ons op dit moment", zo schrijft de eigenaar.

Speculaties

Hiermee komt een einde aan speculaties die donderdag op Facebook de ronde deden. Verschillende Nijkerkers vroegen zich af waarom het restaurant al weken is gesloten. Nu blijkt dus dat de deuren ook niet meer open zullen gaan.

Dank naar gasten

"We willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze oprechte dank uit te spreken aan al onze trouwe gasten. Uw steun en loyaliteit hebben ons geholpen om van onze zaak een bijzondere plek te maken. We hebben genoten van elke interactie, elk gesprek en elk moment dat we met u hebben gedeeld. Hoewel ons fysieke restaurant sluit, zullen de herinneringen die we samen hebben opgebouwd voor altijd blijven. We hopen dat u terugkijkt op uw tijd bij ons met evenveel warmte en plezier als wij dat doen", aldus Gödden.