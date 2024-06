Geschreven door Jarno van de Bor

13 juni 2024 9:08

Brommerrijder raakt gewond bij aanrijding met fiets in buitengebied van Barneveld





BARNEVELD - Een fietser en een brommer zijn woensdagavond in botsing gekomen aan de Valkseweg. Het ongeval gebeurde rond 22.45 uur op het fietspad. De bestuurder van de brommer is met letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De botsing is waarschijnlijk erg hard geweest. De fiets en de brommer lagen tientallen meters uit elkaar. De brommerrijder belandde in de sloot en kon daar vervolgens niet zelfstandig uitkomen. Drijfnat en met een zere enkel werd hij uit de sloot geholpen, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. De fietser hield lichte verwondingen over aan het incident. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding.