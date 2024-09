Geschreven door Jarno van de Bor

9 september 2024 15:58

Buren verwelkomen Paralympisch medaillewinnares met versierde straat



De Gruttolaan is mooi versierd. Foto: Jeroen Brons



NIJKERK - De Gruttolaan in Nijkerk is versierd met vlaggen en slingers. Dat is niet zonder reden, want in deze straat woont de kersverse eigenaresse van maar liefst twee Paralympische medailles.

Afgelopen woensdag won Marieke van Soest met veel machtsvertoon de individuele tijdrit bij het tri-biken. Maar bij een gouden medaille bleef het niet. Afgelopen zaterdag veroverde van Soest ook nog de bronzen plak in de wegwedstrijd. Grootheid Marieke van Soest mag gerust een grootheid worden genoemd in het parawielrennen. Ze was in 2022 de allereerste Nederlander ooit die wereldkampioen werd in het tri-biken. Ze won toen zowel de wegrace als de tijdrit in Canada. Voor de 37-jarige Van Soest was het de eerste deelname aan de Paralympische Spelen. Marieke van Soest mag gerust een grootheid worden genoemd in het parawielrennen. Ze was in 2022 de allereerste Nederlander ooit die wereldkampioen werd in het tri-biken. Ze won toen zowel de wegrace als de tijdrit in Canada. Voor de 37-jarige Van Soest was het de eerste deelname aan de Paralympische Spelen.

Foto: Jeroen Brons