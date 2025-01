Geschreven door Jarno van de Bor

15 januari 2025 20:58

Burgemeester De Jonge-Ruitenbeek geeft nieuwjaarstoespraak: 'Laat Nijkerk een thuisgemeente zijn'





NIJKERK - Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Tinet de Jonge-Ruitenbeek een toespraak gehouden op het gemeentehuis. De Nijkerkse burgemeester riep daarin op tot meer saamhorigheid en omzien naar elkaar, maar ook om van de gemeente Nijkerk een echte 'thuisgemeente' te maken. Daarnaast stond zij stil bij het overlijden van ereburger Gerard van den Tweel. De volledige toespraak is hieronder te lezen.

Geachte aanwezigen,

Wat een eer om hier vanavond met u samen te komen. Voor ik terug zal kijken naar 2024 en natuurlijk met u de blik op 2025 zal werpen, wil ik graag even stilstaan. Letterlijk en figuurlijk stilstaan bij het overlijden van een ereburger van Nijkerk.

Want gisteren overleed Gerard van den Tweel. Omdat velen van u hem persoonlijk gekend hebben, weet u, net als ik, dat hij niet zou willen dat we lang stil staan bij zijn overlijden. Het ging immers om het leven. En de impact die hij tijdens dat leven gemaakt heeft, reikt tot ver buiten de grenzen van de gemeente Nijkerk en gaat zelfs ver over de nationale grenzen. Gelijktijdig was hij geen wereldburger. Hij was een Nijkerker, een Niekarker. Met hard werken bouwde hij een imperium maar hij bouwde ook steeds letterlijk en figuurlijk aan een sterkere gemeente Nijkerk. Met de maatschappelijke betrokkenheid van een raadslid en de financiële ondersteuning van een ondernemer. De vitaliteit waarmee hij een warme aanvulling was voor de gemeente Nijkerk, blijft doorklinken en doorvoelen in Nijkerk. Daarmee zijn het gedachtengoed van Gerard van den Tweel en zijn inzet verworden tot een deel van het fundament waarop wij samen bouwen in de gemeente Nijkerk.

Ik wil u dan nu vragen om samen een moment stil te staan bij zijn leven.

Dankuwel.

2024 was een jaar van vooruitgang en voorbereiding voor Nijkerk. In augustus openden we met trots ons nieuwe gemeentehuis aan de Van ’t Hoffstraat 24. Dit moderne, duurzame gebouw is niet alleen een plek waar we onze dienstverlening verbeteren, maar ook een symbool van onze visie: een toekomstgerichte gemeente waar toegankelijkheid en innovatie hand in hand gaan. Het is een plek waar inwoners, ondernemers en verenigingen samenkomen om te bouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Daarnaast was 2024 een jaar met geweldige sportprestaties. Vanaf deze plaats feliciteer ik onze lokale sportkampioenen met hun indrukwekkende prestaties. Jullie inzet en vastberadenheid zijn een bron van inspiratie. Het laat zien wat mogelijk is wanneer talent en doorzettingsvermogen samenkomen. Want de medaille is mooi maar het pad daar naartoe is niet altijd glanzend. Gelijktijdig is het ook ontzettend mooi om te zien dat sportprestaties op alle niveaus bereikt worden. We hebben als gemeente een mooie diversiteit in sport aanbod. Van de kleintjes die struikelen over de bal, tot de senioren die enthousiast twee minuten op twee minuten af sportoefeningen doen in de sportzaal. Ik kan beide groepen en ieder Nijkerks sportteam met groot fanatisme aanmoedigen, hier is Bunschoten afgelopen weekend dan ook getuige van geweest tijdens de streekderby IJsselmeervogels – Sparta. Helaas bleef het gewenste resultaat uit, maar aan mijn aanmoedigingen heeft het niet gelegen.

Daarnaast was de Seniorenweek in oktober een krachtig voorbeeld van verbinding. Meer dan vijfhonderd deelnemers toonden hoe belangrijk het is dat iedereen volwaardig deel uitmaakt van onze gemeenschap.

Evenementen zoals Boerenmaandag herinnerden ons aan onze wortels: de agrarische tradities die niet alleen ons verleden vormen, maar ook een stevige basis leggen voor onze toekomst. Het doorgeven van deze cultuur en kennis is essentieel, juist in tijden van grote veranderingen binnen de agrarische sector.

Nijkerk is een warme gemeente. Er wordt naar elkaar omgekeken. Er is een stabiliteit die ruimte biedt voor innovatie en ontwikkeling. Maar vooruitgang en saamhorigheid zijn niet vanzelfsprekend. Het zijn onze hulpverleners die, vaak onzichtbaar, de basis leggen voor een veilige en stabiele samenleving. Politieagenten, brandweermensen en ambulancepersoneel vormen een voorwaardelijk basiselement. Hun toewijding is een dagelijks voorbeeld van wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen voor een ander. Laten we deze mensen als gemeente blijven omarmen.

Een van de grootste mijlpalen waar we naar uitkijken, is de viering van 80 jaar vrijheid in 2025. De verbindingsavond die we in juni organiseerden, gaf al een prachtig inkijkje in de kracht van onze gemeenschap. Ideeën werden gedeeld, samenwerkingen werden geboren, en het enthousiasme was voelbaar. Dit jubileum biedt ons niet alleen de kans om stil te staan bij de offers van het verleden, maar ook om na te denken over hoe we onze vrijheid koesteren en doorgeven aan nieuwe generaties. Vrijheid is immers een verantwoordelijkheid die wij samen dragen.

Voor 2025 spreek ik hoop uit. We mogen stil staan en ook genieten van alles wat bereikt is. Dankbaar zijn voor de veiligheid waarin we mogen leven. Maar we kijken ook vooruit. We bouwen verder aan een duurzame en inclusieve toekomst voor onze gemeente. Dat betekent: investeren in groenere wijken en meer ruimte bieden aan nieuwe innovatieve vormen van bedrijvigheid.

Het lijkt mij een mooi streven om Nijkerk een ‘thuisgemeente’ te laten zijn. Voor zoveel inwoners voelt het wonen in Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk als zoveel meer dan alleen het wonen in een huis. Het voelt als een thuis. Laten we dat behouden en versterken zodat iedere inwoner zich thuis kan voelen.

Dat zit in grote maar juist ook in kleine momenten: het praatje met een buurman, elkaar groeten op straat, het ondersteunen van een lokaal initiatief, een stamppotje afleveren bij dat gezin dat het moeilijk heeft of het positief aanmoedigen van onze jongeren die door die vervelende puberteit moeten.

Als gemeente kunnen we grootste plannen maken, maar een thuisgemeente? Een thuisgemeente wordt gemaakt door de inwoners. En waar we als gemeente bij kunnen dragen aan verbondenheid tussen inwoners, zullen we dat doen. Wanneer ik als nieuwe burgmeester bij kan dragen aan die verbondenheid, daar zal ik dat doen.

2025 opnieuw een jaar van mogelijkheden. Een jaar waarin we de lessen van het verleden meenemen, terwijl we met vertrouwen naar de toekomst kijken. Samen bouwen we aan een Nijkerk als thuisgemeente. Niet alleen omdat dit voor nu heel prettig is maar juist ook om een ‘thuis’ te behouden voor generaties die na ons komen.

Ik wens u allen een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar. Laten we samen toosten op een toekomst vol ambitie, samenwerking en vertrouwen. Op een veelbelovend 2025!