Geschreven door Jarno van de Bor

23 januari 2025 15:06

Burgemeester en wethouder bezoeken Bieze Food Group in Nijkerk





NIJKERK - Burgemeester Tinet de Jonge – Ruitenbeek en wethouder economie Marianne Klein brachten woensdag een werkbezoek aan de Bieze Food Group/Qsta, één van de grootste bedrijven in de gemeente Nijkerk. Tijdens het bezoek kregen zij een presentatie van directeur Mark Hornet en een rondleiding door het bedrijf.

Tijdens de rondleiding bezochten de burgemeester en wethouder verschillende loodsen van het bedrijf. Daar werd hen een breed scala aan producten getoond. De temperaturen in de loodsen varieerden van 4 graden boven nul tot 20 graden onder nul. Beide bezoekers hadden zich dan ook warm aangekleed voor het bezoek.

Belangrijke werkgever in de regio

Bieze Food Group is een belangrijke speler in Nijkerk, zowel economisch als maatschappelijk. Burgemeester De Jonge benadrukte het belang van het bedrijf: “Bieze Food Group/Qsta speelt een cruciale rol in de samenleving van Nijkerk. Het bedrijf is zeer maatschappelijk betrokken en biedt werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat bijdraagt aan sociale inclusie en werkgelegenheid in de regio. Ze zijn hard op weg om één van de grootste werkgevers in de gemeente te worden.”

Focus op duurzaamheid

Het bedrijf werkt ook aan duurzame oplossingen. Met innovatieve technologieën beheert Bieze Food Group haar eigen energiebehoeften efficiënt en wil het in de toekomst bijdragen aan het regionale energienetwerk. Deze vooruitstrevende aanpak leverde hen in 2023 de Innovatieprijs ICT Award van Regio Food Valley op.

Het werkbezoek maakt deel uit van de kennismakingstour van burgemeester De Jonge door de gemeente. Met bezoeken aan ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners wil zij de samenleving beter leren kennen en de banden tussen het gemeentebestuur en de lokale gemeenschap versterken.