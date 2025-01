Geschreven door Jarno van de Bor

29 januari 2025 17:09

Burgemeester leest voor aan peuters in bibliotheek Nijkerk





NIJKERK – In het kader van de Nationale Voorleesdagen heeft burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek woensdagochtend 22 januari voorgelezen aan jonge kinderen in de bibliotheek van Nijkerk. De Nationale Voorleesdagen duren tot en met zaterdag 1 februari en hebben als doel om voorlezen onder de aandacht te brengen en het leesplezier bij jonge kinderen te stimuleren.

Tijdens de ochtend in de bibliotheek las de burgemeester voor uit het prentenboek Rinus, dat eerder werd verkozen tot Prentenboek van het Jaar. De kinderen, leerlingen van de Oranje Nassauschool, luisterden aandachtig naar het verhaal. Ook kregen ze iets te drinken en een hapje, zoals een broodje en fruit.

Nationale voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen worden jaarlijks in heel Nederland georganiseerd. Bibliotheken, scholen en kinderopvanglocaties zetten zich in om kinderen en ouders te laten zien hoe leuk en belangrijk voorlezen is.