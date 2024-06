Geschreven door Jeroen Brons

17 juni 2024 12:12

Burgemeester opent Eijkman kliniek in Nijkerk





NIJKERK - Onder grote belangstelling en op de achtergrond luid getoeter van de vrachtwagens van het Truckfestijn is afgelopen zaterdag met een grote schaar de Eijkman kliniek in Nijkerk geopend door burgermeester Renkema.

De kliniek is een samenwerking van het Meander Medisch Centrum en het St Jansdal en is gespecialiseerd in mondziektes, kaakzorg en en cosmetische ingrepen. De kliniek is gevestigd aan de Van Siburgstraat 36 in Nijkerk.