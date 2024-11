Geschreven door Jarno van de Bor

15 november 2024 8:00

Burgemeester Renkema neemt afscheid: 'Verlies elkaar niet uit het oog'





NIJKERK - Burgemeester Gerard Renkema schoof donderdag 14 november aan in de radiostudio van A1 Mediagroep aan de Venestraat. Daar blikte hij aan de hand van ingezonden vragen van inwoners terug op bijna 18 jaar burgemeesterschap in Nijkerk. Vrijdag 15 november neemt Renkema officieel afscheid als burgervader op het gemeentehuis.

In een uur durende uitzending sprak de burgemeester over de prettige, maar ook minder prettige kanten van het burgemeesterschap. Daarnaast blikte hij terug op gebeurtenissen die veel indruk op hem maakten. Daarbij benoemde hij de moord op Romy uit Hoevelaken in 2017. "Je bent burgemeester, je bent burgervader, maar je bent ook vader. Zo'n gebeurtenis betrek je dan ook op jezelf."

Ambt viel steeds zwaarder

In zijn 18 jaar als burgemeester zag Renkema ook een boel veranderen. Het ambt viel de geboren Drachtenaar steeds zwaarder. "Ik vond dat het erg druk was geweest. En dat was geen korte periode, dat was echt een langere periode. Dat begon met de coronatijd en vervolgens de dossiers die bijvoorbeeld met asielzoekers en vluchtelingen te maken hadden. Dat zorgde ervoor dat ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en soms zelfs in de nacht bezig was."

"Dat hou je wel een tijdje vol", vervolgt Renkema zijn verhaal. "Maar op een gegeven moment duurde dat gewoon te lang. Dat was wel het moment waarop ik dacht: 'er is meer'. Dat werd ook ingegeven door signalen die ik van onze kinderen thuis kreeg. Zij zeiden: papa je bent altijd aan het werk. We zouden meer dingen samen willen doen."

Kritiek

Mede door social media is de rol van de burgemeester veel meer onder een vergrootglas komen te liggen. Er wordt snel en vaak hevige kritiek geuit op beslissingen van de gemeente. Daarin krijgen ook burgemeesters het regelmatig zwaar te verduren. "Toch ben ik ervan overtuigd dat ik het altijd met de goede intenties heb gedaan. Ik heb geprobeerd integer te zijn en alle belangen af te wegen. Maar het is onmiskenbaar zo dat als je de ene kant op gaat, dat je een aantal mensen teleur moet stellen die liever hadden gezien dat je de andere kant op zou gaan." De burgemeester reflecteert dat er ook ongetwijfeld dingen mis zijn gegaan. "Maar als ik nu helemaal terugkijkend denk 'ik heb het niet met goede intenties gedaan'. Dat is beslist niet zo."



Tot slot gaf Renkema ook nog een boodschap mee aan Nijkerk. "Wat ik enorm heb gewaardeerd aan Nijkerk is het saamhorigheidsgevoel dat hier met elkaar is. Er zijn heel veel dingen die men met elkaar oppakt, met elkaar regelt." Hij benadrukt om dat te koesteren. "Verlies elkaar niet uit het oog. Blijf vooral ook in gesprek met elkaar, want dat is zo belangrijk. Als je dat verliest krijg je volgens mij een heel ander soort samenleving. Ik spreek de hoop en de wens uit dat dat gevoel en die saamhorigheid ook in de toekomst hier overeind zal blijven."

Het volledige interview met burgemeester Gerard Renkema is hieronder te bekijken.